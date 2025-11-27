Universidad de Chile se prepara para disputar las últimas dos fechas de la Liga de Primera 2025, donde tiene que enfrentar a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional y luego viajar al estadio Tierra de Campeones para chocar contra Deportes Iquique.

Dos encuentros que son trascendentales para poder darle caza a Universidad Católica, en la lucha por el cupo de Chile 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por lo mismo, hay un jugador que enciende la ilusión de los hinchas bullangueros, quien se ha perdido los partidos más importantes de la segunda parte de la temporada.

Se trata de Lucas Assadi, quien publicó una fotografía llena de misterio y sigilosa como un ninja, el personaje de sus celebraciones, que enciende una esperanza de un regreso anticipado en la U.

Lucas Assadi se lesionó en el Clásico Universitario. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué pasa con Lucas Assadi en U de Chile?

Lucas Assadi jugó el último partido con la camiseta de Universidad de Chile en el Clásico Universitario, donde jugó sólo unos minutos en el segundo tiempo donde luego salió con un grave desgarro que lo alejó de las canchas.

No sólo eso, porque en el Claro Arena también fue captado lanzando un escupo, algo que le significó un castigo de tres fechas del Tribunal de Disciplina, las que ya cumplió en la Liga de Primera.

Por lo mismo, hay ilusión de que pueda reaparecer en los dos últimos partidos de la U, donde el mismo club lo ha mostrado entrenando con balón en las plataformas digitales.

Eso no es todo, porque en los días libres también publicó una foto en la playa con una pelota, donde estaba acompañado por su compañero Rodrigo Contreras, con una nueva cuota de esperanza.

Ahora fue una fotografía de uno de los goles más importantes que marcó, en el polémico partido ante Independiente en Argentina, cuando celebró a lo Juan Román Riquelme: ¿Será una señal?

