Mercado de pases

Rivarola lanza tremenda pista sobre el próximo refuerzo de U de Chile: “Es interesante para…”

El histórico de los azules habló sobre la próxima temporada, revelando que el equipo ya tiene en la mira a un jugador.

Por Andrea Petersen

Los azules comienzan a analizar lo que será la temporada 2026.
A pocas fechas para que finalice la Liga de Primera, Universidad de Chile ya está pensando en el plantel con el que enfrentarán la próxima temporada, donde Diego Rivarola lanzó una inesperada “papita” sobre el jugador que tiene en la mira el cuadro azul.

Los azules marchan actualmente en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, lo que les da la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Sin embargo, se encuentra a solo dos puntos de O’Higgins, que ocupa el tercer puesto, lugar que da el ingreso a la fase de clasificados de Copa Libertadores.

Pensando en esos campeonatos, el ídolo azul reveló que la dirigencia azul ya sabe cuál es la posición que sí o sí buscarán reforzar para la próxima temporada.

Rivarola da pistas sobre el próximo refuerzo azul

En el programa F90 de ESPN, el histórico exjugador de U de Chile lanzó: “Ojo que hablando del nueve en la U y las negociaciones, ojo que hay un nueve dando vuelta en la U. Es un nueve interesante para el medio”.

Asimismo, Rivarola no reveló la identidad de este candidato a los azules, pero si entregó más pistas. El delantero no está jugando en Chile actualmente y además, reveló que su información viene de una fuente muy confiable.

El presente de la U de Chile

Actualmente, el club continúa buscando la clasificación a Copa Libertadores y de conseguirlo, el club vivirá una reformación, debido a que algunas figuras del equipo podrían dejar el plantel.

Lucas Di Yorio, quien debería volver a Atlético Paranaense en caso de que la U no llegue a acuerdo con el cuadro brasilero, a esto se suma el interés que ha generado desde otros equipos la buena temporada que ha realizado Lucas Assadi.

Por estos motivos, la delantera de la azul podría enfrentar un fuerte cambio, por lo que, según rumores, uno de los jugadores que entró en el radar de la U sería el actual jugador de Fortaleza, Juan Martín Lucero.

Asimismo, se habló también del posible regreso de Felipe Mora, que buscaba volver al equipo tras su paso por la MLS. Pero hace algunos días se reveló que el jugador chileno habría extendido su vínculo con los Portland Timbers, por lo que esa opción estaría descartada.

