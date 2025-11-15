No es primera vez. Universidad de Chile ha tenido un tremendo tropiezo en su búsqueda de un nuevo delantero para la temporada 2026. Tal como había sucedido con Eduardo Vargas.

Es cierto, con Edú fue una situación particular. Esto, debido a que se buscó al jugador en medio de su salida de Nacional de Montevideo, pero no se supo abrochar su llegada. Finalmente, Audax Italiano se quedó con él.

Ahora, la historia estaría repitiéndose. Felipe Mora, otro atacante ex azul, era pretendido por el Romántico Viajero, pero habrá que empezar a olvidarse de él en el CDA.

¿Qué pasó con Felipe Mora?

Golpe bajo para la dirección deportiva de Manuel Mayo. Felipe Mora finalmente se quedará en el Portland Timbers, tal como aseguró el director general del club estadounidense, Ned Grabavoy.

“Ejercimos la renovación con Felipe Mora y creo que con esto cubrimos a la mayoría del grupo. El anuncio oficial de la plantilla se publicará en los próximos días“, señaló el timonel de Portland Timbers.

De esta manera, uno de los fichajes más requeridos por la U, se empieza a despedir de los sueños de los hinchas. No es que su llegada se haya caído completamente, pues aún se puede efectuar la compra al club, pagando las cláusulas o hacer que llegue como préstamo. Pero, esto no estaba dentro de los planes de Manuel Mayo, debido al alto sueldo que recibe en la MLS.

Esto podría incluso repercutir en la banca de la Universidad de Chile, ya que Gustavo Álvarez no seguiría en el Romántico Viajero si no le traen jugadores de renombre para puestos que considera clave. Uno de ellos es la delantera.

¿Qué partidos le restan a la Universidad de Chile en la Liga de Primera 2025?

La U jugará la próxima fecha ante O’Higgins de Rancagua, de visita (horario y fecha exacta por confirmar). Después, recibirá a Coquimbo Unido y, finalmente, viajará a Iquique para enfrentar a un complicado cuadro de los Dragones Celestes.

