Universidad de Chile disfruta de un fin de semana en libertad de entrenamientos, teniendo en cuenta que esta semana no hay fecha de la Liga de Primera 2025 por las elecciones presidenciales.

Pero la próxima semana se enfocarán en una verdadera final que tienen en la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026, cuando visiten a O’Higgins en Rancagua.

Ambos quieren darle caza a Universidad Católica que está en el segundo lugar de la tabla de posiciones, por lo que es muy importante para las pocas fechas que quedan en competencia.

Un duelo que será jugado en el estadio El Teniente, donde hay una gran novedad que beneficia a los hinchas de la U, porque podrán contar con sus hinchas en el trascendental partido.

Los hinchas de la U tendrán una cantidad limitada de entradas en Rancagua. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

O’Higgins quiere hinchas visitantes en el duelo contra la U

Así lo hizo saber, al menos, la radio ADN, donde destacaron que O’Higgins pidió autorizar el publico visitante de Universidad de Chile para el compromiso programado para el domingo 23 de noviembre, a las 18.00 horas.

La idea que hay en Rancagua es jugar el duelo con un gran ambiente, donde podrán contar con 11.650 personas la próxima semana donde 1.500 corresponderán a entradas para los hinchas azules.

Un duelo que puede marcar el regreso de los hinchas de la U a Rancagua, quienes desde 2021 no pueden estar presentes en el estadio El Teniente contra O’Higgins.