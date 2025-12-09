Es tendencia:
Por alfonso zúñiga

Coquimbo Unido y Universidad Católica estarán en fase de grupos en Copa Libertadores.
El camino a la edición 2026 de la Copa Libertadores comenzará oficialmente este jueves 18 de diciembre, con la realización del sorteo de las fases previas, donde se conocerán los primeros rivales de las escuadras chilenas.

En esta etapa del torneo continental participarán O’Higgins y el campeón de Copa Chile, ya sea Huachipato o Deportes Limache, ambos entrando en la fase 2, con chances de si avanzan meterse en la zona de grupos, donde ingresarán el campeón Coquimbo Unido, además de Universidad Católica.

Pero hay otra instancia a la que deberán estar atentos los clubes chilenos y es la publicación del ranking Conmebol, que definirá entre otras cosas, en qué bombos pueden caer nuestras escuadras en la etapa regular de Copa Libertadores.

¿En qué bombos quedarían los chilenos en Copa Libertadores?

Si consideramos el actual sistema para ordenar los bolilleros para el sorteo de la fase de grupos, por la lista oficial del organismo, cabe señalar que tanto O’Higgins como Huachipato o Limache, sí o sí serán parte del bombo 4, por venir de las etapas clasificatorias previas.

Entre los dos equipos que entran directo a la Copa Libertadores, el chileno de mejor ubicación actualmente en el ranking Conmebol es Universidad Católica que hoy se ubica en el puesto 34° con 2.391,9 puntos. Por lo tanto, y en vista del resto de los clasificados, quedará en el bolillero 2.

Por su parte, pese a ser el actual campeón del fútbol nacional, Coquimbo Unido aparece en la ubicación 78° con 494.4 unidades, lo que le pondrá en el bombo 3, con equipos como Rosario Central de Argentina o Santa Fe de Colombia.

Los chilenos en ranking Conmebol

UBICACIÓNCLUBPUNTOS
23°Colo Colo3.381,6
34°Universidad Católica2.391,9
55°Palestino1.137,6
57° Universidad de Chile979,6
63°Huachipato704,8
67°Cobreloa626
74°Unión La Calera567,9
78°Coquimbo Unido494,4
79°Unión Española490,9
90°Ñublense408

