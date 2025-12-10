Último partido del futbol chileno y será nada menos que la gran final de la Copa Chile 2025, que en esta oportunidad y contra todo pronóstico tiene como finalistas a Huachipato y Deportes Limache.

La lucha por ser campeón será en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua y que no solo coronará a uno de los equipos por primera vez como campeón de este certamen, también le otorgará al vencedor un cupo a la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores 2026 como Chile 4.

¿Dónde ver Huachipato vs. Deportes Limache EN VIVO?

Huachipato y Deportes Limache juegan este miércoles 10 de diciembre a partir de las 20:00 horas de Chile en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Igual que en las fases previas, la gran final de la Copa Chile 2025 irá en exclusiva transmisión de TNT Sports Premium y también lo podrás ver en vivo y exclusivamente la gran final de forma online a través de su plataforma de streaming, HBO Max , previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

Podrás ver en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium VTR: 165 (SD) – 855 (HD) DIRECTV: 631 (SD) – 1631 (HD) ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD) CLARO: 190 (SD) 490 (HD) GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD) MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD) TU VES: 504 (SD) ZAPPING: 99 (HD)



Copa Libertadores 2026 como premio adicional

Este gran partido tiene adicionalmente un importante premio deportivo, ya que, al haberse confirmado la permanencia de Limache en la división correspondiente, se puede asegurar que el vencedor de este duelo logrará la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El campeón obtendrá el cupo Chile 4 (fase previa), acompañando así a O’Higgins de Rancagua, el otro clasificado a las rondas previas tras terminar 3° en la fase regular del torneo.