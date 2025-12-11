Tiempos de despedida en Colo Colo tras confirmarse los cinco jugadores que no continuarán en el Cacique, víctimas de la poda para el 2026. Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Matías Moya terminan contrato y los albos ya decidieron no renovarles el vínculo.

Tras conocerse la situación, Óscar Opazo utilizó sus redes sociales para despedirse de Colo Colo con palabras de agradecimiento para el club que seguirá dirigiendo Fernando Ortiz.

“¡Gracias Colo Colo por estos 8 años maravillosos!“, publicó el lateral derecho en su cuenta de Instagram agregando que “con sentimientos encontrados al tener que despedirme de la cual considero mi casa después de tanto tiempo“.

El Torta añadió: “gracias a toda la gente por el cariño y respeto. Gracias por el apoyo incondicional que me entregaron desde el primer día. Gracias por hacerme parte de tu inmensa historia. Gracias por darme la posibilidad y el privilegio de ser campeón en 10 oportunidades“.

Opazo: sueño cumplido de jugar en el Eterno Campeón

“Gracias a todo el personal (staff, cocina, utileros, tías del aseo, área médica, cancheros) que están detrás de cámara y trabajan desde el anonimato haciendo un trabajo excepcional para la institución“, complementó.

“¡Simplemente gracias Cacique querido por cumplirme el sueño de jugar en el eterno campeón! ¡Siempre en mi corazón!“, sentenció Óscar Opazo.

Opazo, de 35 años, ha vestido en su carrera las camisetas de Santiago Wanderers, Colo Colo y Racing Club, además de la selección chilena.

En Colo Colo cumplió dos ciclos entre mediados de 2017 y 2022 (antes de su breve paso por Racing), para volver entre mediados de 2023 y 2025.