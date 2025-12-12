Colo Colo vive días de despedidas luego del término del torneo. Sin dudas que una de las más emotivas, es la de Óscar Opazo. Esteban Pavez le dedicó cariñosas palabras.

Los Albos tuvieron una pésima temporada y como es sabido que en los clubes grandes mandan los resultados, la guillotina pasó con ganas y dejó a cuatro jugadores fuera del club. Entre ellos, algunos referentes de la institución, lo que es un golpe en la interna.

El adiós de Esteban Pavez a Óscar Opazo

Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo y Sebastián Vegas no fueron renovados en Colo Colo, por lo que tendrán que buscar nuevos horizontes deportivos para el 2026. Sin dudas que el adiós del Torta es uno de los más llamativos por su historia en el Monumental.

Opazo llegó en 2017 a los Albos y más allá de un breve paso por Racing en el 2023, se mantuvo en el club con bastante regularidad. La llegada de Isla le terminó quitando protagonismo hasta casi no ser opción, por lo que la decisión de su partida parece lógica. Claro que esto no impide que duela su ausencia en el camarín, tal como lo demostró Esteban Pavez.

“Te extrañaré mucho en el día a día. Me quedo con el recuerdo de esa gran persona y profesional. Nunca restaste, siempre sumaste desde donde te tocara y eso es todo”, escribió el todavía capitán de Colo Colo en una historia de Instagram.

“Te quiero y te deseo lo mejor siempre, amigo”, cerró Pavez. En esta última temporada, Opazo solo jugó 15 partidos en los Albos en todo el 2025. En total, sumando sus dos pasos por Macul, disputó 229 encuentros, anotó 10 goles y entregó 13 asistencias.

Esteban Pavez también es uno que tiene en duda su futuro. Si bien tiene contrato vigente con Colo Colo, su mal rendimiento y su frase de que Universidad Católica era la mejor institución, terminó por romper su relación con los hinchas.