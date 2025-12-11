Fue uno de los primeros cortados de Colo Colo y lo “celebra” con unas majestuosas vacaciones

Un miércoles clave tuvo Colo Colo, porque Blanco y Negro tomó fuertes decisiones pensando en la temporada 2026, luego de fracasar rotundamente en el año de su centenario.

La primera medida que tomó el directorio de la concesionaria fue respaldar al cuestionado entrenador Fernando Ortiz, quien se queda en el puesto para el año venidero.

Además, en la sociedad anónima decidieron no renovar los contratos de Óscar Opazo, Mauricio Isla, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, quienes son los primeros cortados de Colo Colo para 2026.

Las vacaciones en el caribe de Óscar Opazo

Uno de los “cortados” perdió protagonismo hace rato, ya que Óscar Opazo entre lesiones y mal rendimiento jugó muy poco en Colo Colo durante 2025.

El Torta apenas jugó 15 partidos sumando todos los torneos, con cortos 943 minutos en el campo de juego.

A pesar del opaco año y de haber quedado cesante, Óscar Opazo festeja junto a su familia y se fue a Punta Cana de vacaciones, lo cual muestra en sus redes sociales.

Las vacaciones familiares de Óscar Opazo.

El lateral derecho celebra su tiempo libre junto a sus seres queridos, donde muestra que realiza diversas actividades en la paradisíaca ciudad de República Dominicana.

Óscar Opazo tiene que buscar equipo para 2026 y ya recibió el primer portazo, porque Santiago Wanderers no lo tiene en sus planes para la próxima temporada.