En Santiago Wanderers ya están planificando lo que será la temporada 2026 en la Primera B. Los caturros quieren sacarse el mal sabor de boca que dejó esta campaña, donde cayeron en los cuartos de final de la Liguilla ante Cobreloa.

Por lo mismo el pelear por volver a nuestra división de honor es casi una obligación en el puerto, razón por la cual se espera que se forme un equipo que pueda meterse en los puestos de arriba en la B.

Como es habitual en esta época del año ya están sonando algunos nombres en el mercado de fichajes. En ese sentido, hay dos formados en casa que tiene el deseo de retornar al club, ya que terminan contrato en sus respectivos clubes de Santiago. Sin embargo, los Porteños tendrían otros planes.

Santiago Wanderers rechaza el regreso de dos históricos

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, la dirigencia de Santiago Wanderers le cerró la puerta a Óscar Opazo y Eugenio Mena, dos jugadores que están libres tras terminar sus respectivos contratos en Colo Colo y Universidad Católica.

Según el mencionado medio, ninguno de los dos jugadores cumple con el perfil de edad que buscan los caturros para afrontar el torneo de la Primera B. Mientras Opazo afrontará el 2026 con 35 años, Mena lo haría con 37 primaveras.

Óscar Opazo viene de jugar apenas 15 partidos con Colo Colo en el 2025, siendo nueve por la Liga de Primera, cuatro en Copa Chile y dos en la Copa Libertadores. Por su parte Eugenio Mena tuvo un poco más de ritmo de competencia, jugando 26 partidos (22 en la Liga de Primera y cuatro en Copa Chile).

Cabe recordar que Santiago Wanderers en el 2026 cumplirá ya cinco años en la Primera B, una racha que no se veía desde su pasó por la división de plata entre 1985 y 1989.