El Sevilla se prepara para recibir al Oviedo, este domingo por la fecha 16 de La Liga. Y Alexis Sánchez tendría la oportunidad de ser titular en medio de una baja masiva de los estelares en el cuadro dirigido por Matías Almeyda.

Alexis viene de ingresar en los 85′ del empate 1-1 contra Valencia, en medio de críticas junto a su desempeño contra Extremadura por Copa del Rey (donde fue titular).

De cara contra Oviedo, el panorama no es fácil: “las malas noticias se le agolpan a Matías Almeyda en la antesala de uno de los duelos que puede ser más trascendente de lo que llevamos de temporada“, sostiene el medio partidista Vamos Mi Sevilla.

Sevilla tiene sólo 11 jugadores

“Entre lesiones y sanciones, para este choque, el técnico argentino tendrá a su disposición sólo 11 jugadores disponibles del primer equipo, si descartamos a Álvaro Fernández“, agregaron.

Alexis volvería a la titularidad en el Sevilla.

Puntualmente en los nombres propios, los jugadores disponibles del primer equipo son el arquero Odysseas Vlachodimos, los defensas José Ángel Carmona y Fábio Cardoso, los mediocampistas Nemanja Gudelj, Joan Jordán, Lucien Agoumé, Batista Mendy y Djibril Sow; y los delanteros Akor Adams, Alexis Sánchez y Chidera Ejuke; a espera de que se puedan sumar o no Andrés Castrín y Oso.

Según el mismo medio, Sevilla podría formar contra Oviedo con Vlachodimos al arco; Carmona, Cardoso, Castrín y Oso en defensa; Agoumé, Mendy, Sow; y Alexis en mediocampo; Ejuke y Akor en el ataque. Gabriel Suazo sigue lesionado del sóleo de la pierna izquierda.

El Sevilla es 13° en la tabla de La Liga con 17 puntos en 15 partidos, amén de cinco triunfos, dos empates y ocho derrotas.