Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Español

Alexis Sánchez asoma favorecido de un verdadero caos que sufre el plantel de Sevilla y Matías Almeyda

Todo apunta a que Alexis será titular este fin de semana en medio de un caos: Matías Almeyda lamenta bajas por todos lados de cara a Oviedo.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Alexis asoma como titular gracias a un caos del Sevilla.
© Europa Press via Getty ImagesAlexis asoma como titular gracias a un caos del Sevilla.

El Sevilla se prepara para recibir al Oviedo, este domingo por la fecha 16 de La Liga. Y Alexis Sánchez tendría la oportunidad de ser titular en medio de una baja masiva de los estelares en el cuadro dirigido por Matías Almeyda.

Alexis viene de ingresar en los 85′ del empate 1-1 contra Valencia, en medio de críticas junto a su desempeño contra Extremadura por Copa del Rey (donde fue titular).

De cara contra Oviedo, el panorama no es fácil: “las malas noticias se le agolpan a Matías Almeyda en la antesala de uno de los duelos que puede ser más trascendente de lo que llevamos de temporada“, sostiene el medio partidista Vamos Mi Sevilla.

No pudo decir solo uno: Alexis Sánchez elige a los dos mejores jugadores de la historia

ver también

No pudo decir solo uno: Alexis Sánchez elige a los dos mejores jugadores de la historia

Sevilla tiene sólo 11 jugadores

Entre lesiones y sanciones, para este choque, el técnico argentino tendrá a su disposición sólo 11 jugadores disponibles del primer equipo, si descartamos a Álvaro Fernández“, agregaron.

Alexis volvería a la titularidad en el Sevilla.

Alexis volvería a la titularidad en el Sevilla.

Puntualmente en los nombres propios, los jugadores disponibles del primer equipo son el arquero Odysseas Vlachodimos, los defensas José Ángel Carmona y Fábio Cardoso, los mediocampistas Nemanja Gudelj, Joan Jordán, Lucien Agoumé, Batista Mendy y Djibril Sow; y los delanteros Akor Adams, Alexis Sánchez y Chidera Ejuke; a espera de que se puedan sumar o no Andrés Castrín y Oso.

Publicidad

Según el mismo medio, Sevilla podría formar contra Oviedo con Vlachodimos al arco; Carmona, Cardoso, Castrín y Oso en defensa; Agoumé, Mendy, Sow; y Alexis en mediocampo; Ejuke y Akor en el ataque. Gabriel Suazo sigue lesionado del sóleo de la pierna izquierda.

Alexis Sánchez sufre faltas de respeto en Sevilla: “Inoperante… hay que cuidar a los viejitos del frío”

ver también

Alexis Sánchez sufre faltas de respeto en Sevilla: “Inoperante… hay que cuidar a los viejitos del frío”

El Sevilla es 13° en la tabla de La Liga con 17 puntos en 15 partidos, amén de cinco triunfos, dos empates y ocho derrotas.

Lee también
DT de Sevilla le deja duro recado al reemplazante de Suazo: "Si corre..."
Internacional

DT de Sevilla le deja duro recado al reemplazante de Suazo: "Si corre..."

Alexis Sánchez desde la banca: Sevilla deja escapar el triunfo en la agonía
Alexis Sánchez

Alexis Sánchez desde la banca: Sevilla deja escapar el triunfo en la agonía

Sufren Alexis y Suazo: Sevilla recibe un duro castigo tras incidentes
Alexis Sánchez

Sufren Alexis y Suazo: Sevilla recibe un duro castigo tras incidentes

Opazo dedica especial y agradecido adiós a Colo Colo tra la poda alba
Colo Colo

Opazo dedica especial y agradecido adiós a Colo Colo tra la poda alba

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo