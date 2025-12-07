El Sevilla parecía por fin cortar su mala racha en La Liga de España, pero se terminó quedando con las ganas. Pese a ir ganando hasta el minuto 90, los Blanquirrojos de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no pudieron mantener la ventaja, regalando el empate 1 a 1 en su visita al Valencia.

El elenco dirigido por Matías Almeyda no lo había pasado bien en las últimas fechas luego de sus derrotas con Betis y Espanyol. Tras la vuelta a los abrazos en la Copa del Rey frente al Extremadura aparecía una luz de esperanza, aunque un error les terminó costando caro.

El Niño Maravilla dijo presente desde el banquillo y sobre el final, pero tuvo poca participación como para hacer algo más. Por su parte, el lateral se mantiene al margen luego de la lesión que sufrió y que lo ha tenido de baja hace algunas semanas.

Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo regala un empate frente al Valencia en los descuentos

El Valencia logró reaccionar con lo justo para amargarle lo que era un triunfo seguro al Sevilla. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se estaba llevando los tres puntos gracias a un autogol, pero en los descuentos el local encontró el empate que calmó a unos hinchas que no estaban nada de contentos.

Sevilla igualó con Valencia con Alexis Sánchez ingresando desde el banquillo y Gabriel Suazo aún al margen. Foto: Sevilla.

Con los Blanquirrojos siendo los grandes protagonistas del encuentro, el dueño de casa hizo lo posible por evitar algo peor. Las llegadas fueron de un arco al otro, aunque con poca claridad como para ilusionarse con la apertura de la cuenta.

De hecho, hubo que esperar hasta los 58′ cuando César Tárrega no pudo despejar bien un centro al área del debutante Oso. El balón fue a dar a su propia portería, lo que le dio la ventaja al Sevilla e hizo explotar las tribunas del Estadio de Mestalla.

Matías Almeyda aguantó hasta bien pasado el partido para hacer cambios. Alexis Sánchez ingresó recién en los 85′ con la idea de poder definir la que le pudiera quedar, pero las cosas estuvieron lejos de ser así. En los descuentos, Hugo Duro puso el 1 a 1 que sentenció las cosas y deja con las ganas a los Blanquirrojos.

El resultado deja al cuadro de los chilenos en el puesto 12 de la tabla de posiciones, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha. Los locales alcanza las 15 unidades y siguen complicados en la parte baja.

Sevilla, con Alexis Sánchez sólo un par de minutos, no pudo llevarse el triunfo ante Valencia. Los Blanquirrojos no lo han pasado bien en las últimas fechas y tendrán mucho por mejorar si quieren soñar con pelear algo esta temporada.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido del Sevilla?

Tras el duelo con Valencia, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfoca en la próxima fecha de La Liga de España. El domingo 14 de diciembre a partir de las 10:00 horas el elenco de los chilenos recibe al Real Oviedo.

Así está el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga de España 2025/26