Fútbol Español

Buenas noticias: Alexis fue titular y volvió a jugar 90 minutos en clasificación del Sevilla en Copa del Rey

El Sevilla clasificó en Copa del Rey con triunfo contra el modesto Extremadura. Suazo fue baja por lesión, pero Alexis estuvo los 90 minutos.

Por Diego Jeria

Alexis y Sevilla a tercera ronda de la Copa del Rey.
© Getty ImagesAlexis y Sevilla a tercera ronda de la Copa del Rey.

El Sevilla sigue vivo en la Copa del Rey y avanzó a tercera ronda del torneo ibérico tras superar por 1-2 al CD Extremadura, de la Cuarta División de España, clasificando a la siguiente ronda en el estadio Francisco de la Hera, en la localidad de Almendralejo, Badajoz.

Pese a que no tuvo un gran partido, Alexis Sánchez fue titular después de mucho tiempo en el cuadro dirigido por Matías Almeyda y, mejor aún, disputó íntegramente los 90 minutos del encuentro.

De esta forma, el chileno demuestra que sigue a pie firme la recuperación de la lesión que lo tuvo varias semanas fuera, una dolencia en el bíceps femoral del muslo derecho. El que no estuvo, aún con problemas físicos, fue Gabriel Suazo.

Sevilla marca en el primer tiempo, Extremadura en el segundo

Los sevillanos se pudieron en ventaja con el gol de Alfon González (Oso) en los 30′. Issac Romero aumentó para la visita en los 37′ y ya en el segundo tiempo, Extremadura descontó por intermedio de Giovanni Zarfino (47′).

Alexis y 90 minutos con el Sevilla en la Copa del Rey.

Alexis y 90 minutos con el Sevilla en la Copa del Rey.

Así las cosas, el equipo se instala en la tercera ronda de la Copa del Rey 2025-26, correspondiente a los dieciseisavos de final.

Con la clasificación en el bolsillo, Sevilla volverá a la acción este domingo 7 de diciembre, como visita ante el Valencia por la decimoquinta fecha de la Liga de España. Por como se han dado las cosas, Alexis volvería a la suplencia para ver acción en el segundo tiempo.

En la tabla del doméstico español el Sevilla de los chilenos es 13° con 16 puntos, registrando cinco triunfos, un empate y ocho derrotas.

