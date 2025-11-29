Alexis Sánchez cuenta las horas para el Derbi Andaluz, el clásico de Sevilla contra el Real Betis que se jugará este domingo en una nueva fecha de la Liga de España, con presencia chilena en la cancha y el banco.

Gabriel Suazo está lesionado en Sevilla, mientras Alexis Sánchez asoma como suplente, a espera de su ingreso desde el banco. Al frente, el técnico del Betis es Manuel Pellegrini.

En conversación con el ABC de Sevilla, Alexis compartió su ansiedad por sumar minutos con su actual equipo ante el clásico rival. Además, recordó que ha jugado varios clásicos por todo el mundo… aunque ni se acordó del Superclásico de Chile.

“Un derbi siempre anima y me han contado un poco el ambiente que se vive, aunque todavía no lo noto, porque a lo mejor es el primer derbi que tengo acá“, dijo Sánchez.

Agregó que “como no lo he vivido, es primera vez. Tuve el de River contra Boca, el París-Marsella, el Inter-Milan. Jugué todos los clásicos y derbis del mundo. Y éste es especial me dicen, así que espero vivirlo“.

“En Argentina el Boca-River y Milan-Inter creo que son los más parecidos al derbi de Sevilla, pero me gustaría vivirlo para tener esa experiencia“, sentenció Alexis Sánchez.

Al menos raro el lapsus mental del tocopillano, quien disputó también el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile. Incluso marcó en el 2006. Y no es un misterio que además de haber jugado en Colo Colo, Alexis le tiene cariño como hincha a Universidad de Chile, lo que hace más curioso que se le haya olvidado el Superclásico chileno en sus declaraciones.

Aunque ojo: para que no se tome personal, Alexis tampoco aludió al derbi de España entre Barcelona y Real Madrid, quizás el partido más famoso a nivel mundial, y en el que le marcó un golazo a los merengues cuando era azulgrana.

