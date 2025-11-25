Lamentablemente el regreso de Alexis Sánchez a la acción en España no fue el de los mejores. El Niño Maravilla sumó minutos tras estar un mes fuera por lesión, pero no pudo evitar la caída del Sevilla por 2-1 ante el Espanyol por la fecha 13 de La Liga.

Su presentación estuvo lejos de ser la óptima, a tal punto de que no pudo eludir la crítica de la siempre exigente prensa española, que no tuvo miedo en apuntar lo apurado que estuvo el chileno en volver.

Sin ir más lejos, los medios locales señalaron lo poco fino que estuvo al momento de terminar algunas jugadas y que a pesar de sus ganas no pudo ser un aporte real en el equipo del argentino Matías Almeyda.

Duras críticas a Alexis Sánchez en España

Uno de los medios más duros con el chileno fue Estadio Deportivo, quienes además de ponerle un 5 de nota detallaron que “regresó con muchas ganas y lo demostró con actividad en la vanguardia, pero sin terminar ninguna jugada”.

Diario de Sevilla aportó con una visión muy similar al afirmar que “el chileno estuvo muy precipitado, quiso estar en todas y estuvo impreciso en controles y toques”.

Alexis Sánchez ingresó a los 71 minutos en la derrota del Sevilla ante el Espanyol. | Foto: Getty Images.

“Lo intentó, pero con poca colaboración”, señaló por su parte El Desmarque, mientras que El Correo detalló en torno al delantero que “Alexis Sánchez en su vuelta no estuvo del todo acertado. Quiere, pero de momento no puede. Lo importante para el Sevilla es que ha regresado”.

El próximo partido del Sevilla

Los Blanquirrojos regresarán a la acción este 30 de noviembre cuando desde las 12:15 (hora de Chile) enfrenten en el derbi de la ciudad al Real Betis en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este duelo será válido por la fecha 14 de La Liga 2025-26.