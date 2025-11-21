La irregularidad se tomó el inicio de la temporada en Sevilla, que se encuentra en el noveno puesto de la tabla de posiciones de La Liga de España y necesita despegar.

El cuadro andaluz ha tenido muchos problemas con las lesiones en las últimas jornadas, donde la que más impactó en el ataque fue la ausencia de Alexis Sánchez, quien tuvo un problema muscular ante Real Sociedad.

Se pensaba que el delantero chileno volviera a las canchas recién en diciembre, sin embargo, el tocopillano dejó boquiabiertos a todos en Sevilla y está listo para jugar.

Alexis Sánchez vuelve a entrenar y está listo para jugar en Sevilla

Alexis Sánchez está a disposición de Matías Almeyda y este viernes entrenó con el resto de sus compañeros, situación que dio a conocer Diario de Sevilla.

“Isaac Romero, Alexis Sánchez, Lucien Agoumé y Fábio Cardoso han vuelto a ponerse a las órdenes del técnico bonaerense en un fin de semana clave para mantener la dinámica positiva que comenzó con la victoria sobre el Club Atlético Osasuna”, explicó el citado medio.

Alexis Sánchez está en condiciones de jugar este lunes ante Espanyol en Barcelona, aunque en el citado medio andaluz esperan que ingrese en el complemento.

“Con Peque en buen estado anímico y de forma, lo esperable sería verlo de titular en la zona ofensiva y que Alexis, de ir convocado, contase con minutos en la segunda mitad de cara el derbi del próximo domingo 30 de noviembre“, cerró sobre el chileno.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Espanyol por la Liga de España?

El partido entre Sevilla y Espanyol se jugará este lunes 24 de noviembre, a partir de las 17:00 horas de Chile en Barcelona.

