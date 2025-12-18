Es tendencia:
¡Terremoto! Santiago Morning eliminará el equipo femenino: “Dicen que somos puro gasto, pero nosotras manteníamos al club”

¡Catastrófico! El segundo equipo con más títulos y tradición en el fútbol profesional chileno está a punto de desaparecer, al menos en el corto y mediano plazo. Las jugadoras están indignadas.

Santiago Morning congelará el equipo femenino.
El fútbol femenino chileno está por lamentar un hecho doloroso, que golpea hasta la médula la historia del balompié criollo de forma transversal: es que el descenso de Santiago Morning masculino, desde Primera B a Segunda División, tiene en ascuas al plantel femenino.

Las informaciones, lamentablemente, apuntan a que la directiva del Chago eliminará el equipo femenino, uno de los más tradicionales en la historia del fútbol FEM en Chile. Para poner en contexto, es como que Universidad de Chile desapareciera en el profesionalismo masculino.

“No está completamente confirmado, pero creo que así será. Al menos me dijeron que sólo seguirá la sub 16 y sub 19”, dijo a El Mercurio Laura de la Torre, jugadora colombiana que llegó este 2025 desde Real Brasilia de Brasil.

Agrega que “me parece muy triste, muy mal. Santiago Morning es el segundo equipo más ganador en Chile después de Colo Colo, con tres títulos. Que se termine con el equipo es una mancha que se hace a nosotras como jugadoras”.

“Se estaba haciendo un gran trabajo, porque no teníamos la infraestructura de Colo Colo, la U o la UC. Era un orgullo pertenecer al equipo, pero en los último años nos dimos cuenta de que lo hicieron mal”, agregó la futbolista.

Incluso, el directivo Luis Faúndez apuntó a que la rama femenina en Santiago Morning era sólo gasto. Laura de la Torre responde que “dicen que somos puro gasto, pero en su momento, cuando el patrocinador era Absolut, manteníamos al club. Entraba más dinero por el equipo femenino que por el masculino. Tanto que crearon la rama de básquetbol”.

La jugadora del Chago, que seguirá su carrera en el extranjero mientras sus compañeras buscan club, sentencia que “éramos las que dábamos el dinero. Y sí, a veces sentimos que era lo que ellos querían, terminar con el equipo, como: se acaba ese cacho. Es triste para nosotras”.

