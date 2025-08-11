Karen Araya seguirá su carrera en Europa, aunque cambia de país. La histórica mediocampista de la selección chilena femenina fue anunciada con nuevo refuerzo del Nantes, de la Première Ligue, la Primera División de Francia.

Así lo informó el mismo club galo a través de sus redes sociales: “Karen Araya es del Nantes. Cualidades: técnico, visión de juego y experiencia. Bienvenida“, publicó su nuevo equipo.

En el Nantes la chilena ocupará el dorsal 6, con vínculo por un año, es decir un contrato hasta el 30 de junio de 2026.

La misma mediocampista chilena manifestó a través del video de presentación colgado en redes sociales que “me llamo Karen Araya, je suis Nantaise“.

Primera de Francia: Endler + Araya

Araya llega al Nantes proveniente del Madrid CFF. Antes vistió las camisetas de Unión La Calera, Colo Colo, Santiago Morning, Gremio Osasco Audax y Sevilla.

Cabe recordar que la misma jugadora había anticipado su adiós del Madrid antes de la Copa América: “se termina una etapa. Después de 3 años en el club llega el momento de partir, no fue la despedida que esperaba, pero el fútbol es así“.

“Gracias Madrid CFF por los buenos y lindos momentos vividos. Me llevo lo positivo y lo aprendido de cada proceso”, había sentenciado.

De esta forma, la Primera División de Francia contará con dos chilenas en la temporada 2025-26. Karen Araya en el Nantes se suma a la presencia de Christiane Endler en el Olympique de Lyon.