Infaltable: la chilena Christiane Endler nuevamente es candidata a mejor arquera del mundo en el Premio The Best 2025 de la FIFA. Si bien la nacional no figura con opción de ser la mejor jugadora del mundo, sí aparece entre las favoritas en la categoría de guardameta.

Tiane Endler, de los registros del Olympique Lyonnais de Francia, se ganó su candidatura gracias a las grandes y regulares actuaciones con el cuadro galo, justo en momentos en que regresó a la selección chilena tras casi dos años de ausencia.

Junto a la chilena lucharán por el cetro Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC), Cata Coll (España y Barcelona), Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea), Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride), Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion) y Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).

Tiane ya tiene experiencia y el The Best en sus vitrinas

Cabe recordar que Christiane Endler ya ganó el The Best a la mejor arquera del mundo en 2021, siendo candidata desde que se entrega el premio hasta ahora, salvo el pasado 2024. Y en todas sus candidaturas ha sido finalista, a excepción del 2023. Ahora tiene una nueva oportunidad.

The Best FIFA 2025: la arquera de la selección chilena pelea por ser otra vez la mejor arquera del Mundo. (Foto: La Roja)

Asimismo, los candidatos al mejor jugador del mundo son Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha y Lamine Yamal.

Los candidatos a mejor entrenador de fútbol masculino son Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martinez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

En la edición 2021, Christiane Endler le ganó el The Best a la mejor arquera del mundo a la candiense Stephanie Labbé y la alemana Ann-Katrin Berger.

Todos los nominados al The Best 2025

