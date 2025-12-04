La selección chilena volvió a quedar fuera de una Copa del Mundo y deberá ver el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 por televisión, al igual que Qatar 2022 y Rusia 2018. Esta vez fue un fracaso rotundo gracias al ex entrenador de La Roja, Ricardo Gareca.

Es que las eliminatorias de la Conmebol tenían seis boletos directos y uno de repechaje. Es decir, clasificaban casi todos, pero Chile quedó último en la tabla, eliminados sólo con Perú y Bolivia.

Y desde Vietman llegó un exótico análisis a La Roja. En una columna de opinión de Z News, medio premiado como uno de los mejores del mundo por a asociación especializada Wan-Ifra, el mundo fútbol extraña a la generación dorada y la selección chilena se hunde peor que el Titanic.

“El fútbol chileno está desapareciendo“, titularon agregando que “pocos equipos han dejado una huella tan duradera en la memoria de los aficionados al fútbol sudamericano como la selección chilena entre 2010 y 2016“.

ver también Sólo un canal chileno: Los interesados en transmitir a la Selección rumbo a Mundial 2030

No hay milagros: Chile “quizás en cinco o diez años más”

La generación dorada compitió en Sudáfrica 2010 con Marcelo Bielsa; sorprendió en Brasil 2014 y por poco no eliminó a la anfitriona Verdeamarela para después ganar las Copas América de 2015 y 2016. La Copa Confederaciones 2017 en Rusia como finalista fue su última gran expresión.

¿Podrá Nico Córdova cimentar el camino de una nueva selección chilena que no siga “desapareciendo”?

Publicidad

Publicidad

“La Roja, apodo de Chile, con la mejor generación de jugadores de la historia, conquistó el continente, ganando dos Copas América consecutivas y derrotando a la Argentina de Lionel Messi en dos finales emocionantes. En aquel entonces, Arturo Vidal era un guerrero incansable, Alexis Sánchez una fuerza impredecible, Claudio Bravo un muro, y Gary Medel y Eduardo Vargas formaban un equipo brillante y disciplinado“, añadieron.

Complementan: “pero toda la gloria se desvanece. Las eliminatorias para el Mundial de 2026 cerraron oficialmente la puerta a esta generación dorada, y la tragedia es que Chile no sólo fracasó, sino que fracasó como un equipo que había perdido completamente el rumbo”.

“Once puntos en 18 partidos, con nueve goles a favor y 27 en contra, son la cifra más decepcionante de Chile en la era moderna de las eliminatorias. Un 20,4% de victorias hace olvidar al equipo que una vez aterrorizó a cualquier rival. Nadie vio a un equipo chileno atacando, jugando con entusiasmo y ganas. En cambio, el equipo se veía viejo, lento y cansado. La derrota por 4-0 ante Colombia en Barranquilla fue una bofetada, reflejando la realidad de que Chile se había quedado muy atrás del resto“, añadieron.

Publicidad

Publicidad

ver también “Una directiva nueva”: Pellegrini aseguró que espera que se vaya Milad para llegar a Chile

Z News sentenció que “de ahora en adelante, el fútbol chileno debe afrontar la realidad: no habrá más milagros. La única salida es empezar de cero, criar una nueva generación y aceptar el precio. Y entonces, quién sabe, quizá en cinco o diez años, Sudamérica tendrá que volver a rendirse ante un Chile diferente: joven, audaz y ambicioso”.