Cuenta regresiva en Colo Colo: El día ‘D’ para asegurar su primer refuerzo de 2026

Día noticioso para Colo Colo en el mercado de fichajes. El Cacique vive jornadas movidas en cuanto a la reestructuración de su plantel y, si bien se ha hablado de algunas salidas como las de Alexander Oroz, Cristián Zavala e incluso Brayan Cortés, los albos también trabajan en posibles llegadas de cara a la temporada 2026.

En ese contexto, se conoció que los albos están muy cerca de cerrar a su primer fichaje para la campaña entrante. Se trata de Matías Fernández Cordero, lateral derecho que se encuentra libre tras una destacada etapa en Independiente del Valle de Ecuador, club con el que conquistó, entre otros títulos, la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023.

Ante este escenario, fue el periodista deportivo de ESPN, Christopher Brandt, quiendio a conocer la fecha exacta en la que se confirmaría la llegada del jugador de 30 años al Cacique para la temporada 2026.

El día “D” de Colo Colo para asegurar su primer refuerzo de 2026

Todo comenzó cuando el periodista de ESPN fue consultado a través de su cuenta de X por las posibles llegadas de Matías Fernández Cordero y Francisco Salinas, y si estas negociaciones estaban tan avanzadas como se había señalado durante la jornada.

Ante esto, el comunicador respondió indicando el día en que Blanco y Negro podría cerrar a su primer refuerzo, señalando: “Fernández está cerca y podría resolverse el viernes. Lo de Salinas sigue en negociaciones, pero también hay otras opciones. La idea es que lleguen dos laterales” , cerró.

Si bien el periodista no entregó mayores detalles, esta fecha (viernes 19 de diciembre) coincide con la de la última reunión de directorio del año de Blanco y Negro. Ante este escenario, los albos podrían dar a conocer a su primer o primeros refuerzos durante esa jornada.

Matías Fernández llegaría a Colo Colo tras cuatro temporadas en Ecuador. (Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

Los números de Matías Fernández Cordero en 2025

Matías Fernández Cordero, lateral derecho de 30 años, quien durante la temporada 2025 vistió la camiseta de Independiente del Valle de Ecuador, disputó un total de 42 partidos (3.534 minutos), sin anotar goles y registrando cuatro asistencias, todas ellas en el certamen ecuatoriano.