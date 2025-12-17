Colo Colo tiene casi listo a su primer refuerzo y va por otro: “Fernando Ortiz pidió…”

Colo Colo vive una semana clave para definir a sus primeros refuerzos en el mercado de fichajes. Se espera que este viernes 19 se confirmen algunos nombres después de la reunión de Blanco y Negro.

El directorio tendrá una cita extraordinaria en donde debería ratificar los nombres con los que ya tiene negociaciones, y definir qué pasa con los jugadores que tienen contrato y también los que vuelven de préstamo.

Sobre los refuerzos, en ESPN adelantaron que Matías Fernández, hoy en Independiente del Valle, debería ser el primer fichaje de la temporada 2026. “Está muy, pero muy avanzado, solo restan detalles. La idea es que todo quede sellado el viernes“, dijo Christopher Brandt.

Y no sería el único en llegar. “Fernando Ortiz pide dos laterales derechos. No está cerrado todavía lo de Francisco Salinas, siguen avanzando en las negociaciones. Ya hay una especie de acuerdo con el jugador, pero falta el acuerdo entre los clubes”, señaló el periodista.

Colo Colo va por dos laterales en el mercado de fichajes

La búsqueda de dos laterales derechos responde a las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo, dos jugadores que terminaron sus contratos y que fueron los primeros cortados de Colo Colo para 2026.

Matías Fernández, de 30 años, milita desde 2022 en Independiente del Valle, donde ganó una Copa Sudamericana. Por su lado, Francisco Salinas, de 26 años, fue campeón este año con Coquimbo Unido.