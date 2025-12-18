La tarde de este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y si bien los clubes chilenos supieron los cruces que tendrán, hubo una ausencia que llamó mucho la atención de los hinchas: la del hombre que siempre nombraba a los clubes.

En la última década, el brasileño Fred Nantes fue el encargado de protagonizar la ceremonia de Conmebol y organizar los bolilleros. Al no aparecer en la pantalla no fueron pocos los que se extrañaron, pero hay un motivo.

El recordado director de Competiciones y Operaciones del ente rector del fútbol sudamericano no llegó a la cita por una razón en particular. Esta tiene que ver con su vínculo, el que finalizó hace un par de meses atrás.

¿Por qué no estuvo rostro de Conmebol en el sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana?

La ausencia de Fred Nantes en el sorteo de la fase previa de Copa Libertadores y Copa Sudamericana no pasó desapercibida. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión fue una mujer la que protagonizó la ceremonia, instalando las dudas sobre lo que pasó con el clásico rostro de Conmebol.

Fred Nantes no estuvo presente en el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, lo que llamó la atención de los hinchas. Foto: Getty Images.

Pero todo tiene una explicación. El brasileño no estuvo presente porque ya no forma parte del ente rector del fútbol sudamericano desde octubre de este año, luego de llegar a mutuo acuerdo por su salida.

Recordado por ser quien siempre sacaba los clubes en los sorteos de copas, Fred Nantes cortó su relación laboral con la Conmebol luego de ocho años. En su paso por la entidad fue parte de la organización de los torneos internacionales e incluso en el Mundial de Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Tiempo atrás al hablar de su salida, el brasileño no dudó en mostrar su agradecimiento. “No es una decisión fácil. En este caso, pensamos que fue un ciclo de ocho años bastante exitoso, pero que es el momento de finalizar esta etapa para el bien de todos“.

Desde su salida, el ente rector del fútbol sudamericano designó a la brasileña Luciana Antunes en el cargo. Fue ella quien participó de la ceremonia de este jueves y será la encargada de aquí en más de ponerle suspenso al momento.

Fred Nantes no estuvo presente en el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana al ya no tener vínculo alguno con la Conmebol. El brasileño vivió como un hincha más la jornada y de seguro debe haber recordado aquellos días.

¿Cuándo comienzan la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026?

Copa Libertadores y Sudamericana ya tienen definido los cruces para lo que será su fase previa. En ambos torneos las cosas arrancarán el 3 de febrero del 2026, con programación por definir.