Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro y por lo tanto mandamás de Colo Colo, tuvo un lapsus que sacó risas mutuas en medio de sus declaraciones post reunión de directorio en la concesionaria del Cacique.

En medio de las novedades y casos aclarados por Mosa, el directivo explicó que aún no tienen claridad ni nada definido con el nueve de Colo Colo para la temporada 2026. Primero, el Cacique quiere definir el bloque defensivo.

Ahí fue donde el timonel de Colo Colo confundió al actual zaguero albo, Alan Saldivia, con el ex defensa albo y hoy referente del bloque posterior de Universidad de Chile, Matías Zaldivia.

“Nosotros tenemos que definir el tema con nuestro central, Matías Zaldivia. Nosotros tenemos que tener una conversación con él, el técnico tiene que conversar con él… Perdón, Alan Saldivia“, dijo Mosa entre risas propias y de la prensa presente.

Colo Colo espera definir el futuro de Saldivia

Sobre la misma explicó que “hay que conversar con Alan para saber si él se va a quedar en el club, si se va a concentrar en el club y si su cabeza va a esta en el club”.

“Una vez definido si Alan se queda, iríamos por un marcador central zurdo, si se va Alan, vamos por un defensor izquierdo y otro derecho“, sentenció el empresario puertomontino.

Cabe recordar que Saldivia, uruguayo de 23 años, debutó en Colo Colo el 2023, afirmándose como titular de los albos y hoy asoma con posibilidades de emigrar al extranjero.

Zaldivia, por su parte, arribó a Colo Colo a mediados de 2015. A principios de 2023 fichó por Universidad de Chile en una bullada y polémica salida de los albos.

