Uno de los futbolistas del actual plantel de Colo Colo que estaban en la mira del mercado de fichajes, especialmente desde el fútbol argentino, es el volante Claudio Aquino, quien llegó a Chile tras ser electo el mejor futbolista de ese país.

Desde el otro lado de la Cordillera, se habló de que Rosario Central, donde arribó el ex entrenador albo Jorge Almirón, e incluso un regreso a Vélez Sarsfield, entre los cuadros interesados en contar con el ’10’ en sus filas.

Ante el interés desde Argentina, quien tomó la palabra a nombre de Colo Colo fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien al ser consultado por el futuro de Claudio Aquino, dejó en claro cuál va a ser su futuro rumbo a la temporada 2026.

Colo Colo confirma el futuro de Claudio Aquino

Como llegó en calidad de agente libre tras su paso por Vélez, el nacido en Adrogué hace 34 años firmó vínculo con los albos hasta el 31 de diciembre del 2026, con un salario mensual que ronda los $83 millones de pesos.

Si algún equipo argentino quiere firmar a Aquino, debe negociar directamente con Colo Colo, donde Aníbal Mosa fue categórico en indicar en la situación en que se encuentra el mediocampista. “No hemos hablado de salidas“, adelantó.

“Él tiene contrato vigente con el club“, fue la escueta declaración del empresario puertomontino sobre el futbolista, quien salvo que llegue una oferta multimillonaria hasta las oficinas de Blanco y Negro, se quedará el 2026 en la institución.

Los números del argentino en el Cacique

Entre torneos locales y la Copa Libertadores, Claudio Aquino disputó con Colo Colo un total de 41 encuentros, con 2.937 minutos en cancha, en los que registró seis goles y cinco asistencias.

