Colo Colo derrotó este sábado a Audax Italiano por la cuenta mínima y, sorpresivamente, se adueñó del liderato de la Liga de Primera, sumando 12 puntos en la tabla de posiciones, gracias a la solitaria conquista de Maximiliano Romero, uno de los puntos altos del Cacique en estas primeras jornadas.

Otro jugador que ha tenido una gran campaña este 2025 y que volvió a ser figura en los albos ante Audax Italiano fue Joaquín Sosa, defensor uruguayo que, pese a un inicio con dudas en el duelo ante Deportes Limache, ha ido ganando seguridad defensiva y tomando, por momentos, las riendas para sumarse en ataque y sorprender desde atrás.

Ambos jugadores se posicionan actualmente como los fichajes que mejor han rendido en este mercado albo, y no son pocos los hinchas que alaban, fin de semana tras fin de semana, su rendimiento.

El alto costo de las figuras de Colo Colo

Lo cierto es que la llegada de Joaquín Sosa y Maxi Romero tiene además en común la modalidad utilizada por Blanco y Negro para su contratación. Y es que las arcas colocolinas no eran las mejores tras el fracaso que significó el Centenario, por lo que la dirigencia optó por fichar jugadores preferentemente a préstamo, eso sí, con opciones de compra.

Eso sí, la tarea comienza a complicarse en lo económico para Blanco y Negro, ya que el gran rendimiento mostrado por ambos futbolistas hace que en Colo Colo comiencen a mirar rápidamente la billetera y a enfocarse en el costo que significaría su compra definitiva.

Así es como debemos retroceder al momento de los fichajes de ambos jugadores. Por un lado, Sosa llegó a costo cero al Cacique desde el Bologna de Italia , mediante un préstamo sin cargo, algo que pocas veces se ve en el mercado. Eso sí, la opción de compra del charrúa ronda el millón de dólares , monto que, en caso de hacerse efectivo, deberá pagarse a fines de 2026.

Romero, por su parte, también llegó a préstamo al Popular, pero esta vez con un cargo de por medio cuyo monto aún no ha salido a la luz. Eso sí, lo más llamativo es que en Blanco y Negro firmaron una opción de compra con Argentinos Juniors , dueños de su pase, por una cifra de 1,5 millones de dólares por el delantero argentino , correspondiente al 50% de su carta.

3 goles en 6 partidos registra Maxi Romero con la camiseta de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

De esta forma, si Colo Colo decidiera fichar a Romero y Sosa de manera definitiva, la dirigencia alba deberá desembolsar más de 2,5 millones de dólares a fines del 2026.

