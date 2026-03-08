En Colo Colo no hay descanso luego de haber alcanzado la cima de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. El Cacique regresó a los entrenamientos este domingo y lo hizo con un amistoso a puertas cerradas en el que uno de sus cortados marcó un gol.

Luego de haber derrotado a Audax Italiano, el Eterno Campeón se subió a lo más alto del torneo gracias a la caída de Universidad Católica contra O’Higgins. Esto llevó a Fernando Ortiz a meterle presión al plantel, al que va a exigir al máximo para mantenerse en el liderato.

Es por ello que este domingo en el Estadio Monumental mientras quienes fueron titulares y que jugaron gran parte del duelo con los Tanos hizo ejercicios de recuperación, los suplentes hicieron fútbol. Esto, con un choque ante Colina que dejó una enorme sorpresa.

Javier Méndez pide camiseta marcando en amistoso de Colo Colo

Colo Colo no para y siguió jugando para no perder el ritmo. Este domingo el Cacique enfrentó a Colina en el Estadio Monumental en un duelo que terminó en empate 1 a 1.

Javier Méndez marcó el gol de Colo Colo en el amistoso ante Colina. Foto: Colo Colo.

Para el encuentro, Fernando Ortiz mandó a la cancha a los jugadores que no estuvieron presentes los 90 minutos ante Audax Italiano, además de figuras de la proyección y la Sub 18. Una mezcla que dejó una sorpresa en los goles.

Javier Méndez, quien no ha sido considerado esta temporada y suma apenas 1 minuto después de llegar como refuerzo estrella, anotó el gol con el que Colo Colo aseguró el empate. El zaguero presiona para tener una oportunidad y ahora le sumó goles a su repertorio.

Este encuentro le permitió a Fernando Ortiz y el Cacique ir dándole rodaje a aquellos que no han tenido muchos minutos. Eso, además de poder ver en acción a los juveniles que pueden ser alternativas, considerando que se viene el debut en la Copa de la Liga.

Por su parte, el zaguero sigue haciendo méritos para pelear una camiseta con Jonathan Villagra. Por ahora ha tenido que conformarse con ser su alternativa, pero espera por el arranque de otros torneos para ir mostrándose en competencia.

Javier Méndez anota y le da el empate a Colo Colo en su amistoso ante Colina. El Cacique está trabajando con todo para no dejar nada al azar y así soñar con el título después de un centenario para el olvido en 2025.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

