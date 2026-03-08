Colo Colo celebra un importante triunfo pero con un gran dolor de cabeza en medio. El Cacique derrotó por la cuenta mínima a Audax Italiano en un duelo en el que, más allá de los tres puntos, lamentó la lesión de uno de sus titulares: Diego Ulloa.

El lateral de 22 años regresó esta temporada desde Unión La Calera y sorprendió a todos ganándole el puesto a Erick Wiemberg. Sin embargo, en el choque con los Itálicos, no pudo completar el partido y debió retirarse de la cancha con molestias. Unas que encendieron alarmas y e

Cuando el Eterno Campeón abandonaba la casa de los Tanos, captamos al jugador rumbo al bus. Ahí se pudo ver que iba en condiciones que ahora preocupan a Fernando Ortiz pensando en lo que viene.

Diego Ulloa preocupa a todo Colo Colo

En Colo Colo están más que preocupados por la situación de Diego Ulloa. El lateral debió retirarse lesionado y, cuando todos esperaban que fuera un susto, RedGol lo captó en una situación que genera alarma en el Cacique.

Diego Ulloa ha sido clave en Colo Colo y ahora puede ser baja tras salir con molestias. Foto: Photosport.

Después de haber jugado casi todo el segundo tiempo con un dolor en su pie derecho, el jugador se tiró al suelo para ser atendido. En la banca se le trató con hielo y cuidados, pero todo indica que no fue suficiente.

Publicidad

Publicidad

Cuando abandonaba en Estadio Bicentenario de La Florida, Diego Ulloa fue captado por nuestras cámaras con muchos problemas. Cojeando y acompañado de un amigo, se acercó poco a poco al bus de Colo Colo para dejar el recinto.

ver también “Ya le dije al DT que…”: Javier Méndez se sincera sobre su mal momento en Colo Colo

La imagen de inmediato dejó con el corazón en la mano a los hinchas del Cacique. Desde hace varias fechas que el lateral le ganó el puesto a Erick Wiemberg y ha sido uno de los pilares para ser uno de los equipos que menos goles ha recibido en 2026.

Quedará esperar para ver el parte médico oficial y así saber si es que estará en condiciones de jugar la próxima fecha. Con un semana completa para recuperarse, en el Eterno Campeón son optimistas, pero muy atentos a cualquier detalle.

Publicidad

Publicidad

Diego Ulloa genera preocupación en Colo Colo luego de salir lesionado en el triunfo contra Audax Italiano. El Cacique ruega para que su figura no tenga nada de gravedad y así esté a disposición para enfrentar a Huachipato.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Diego Ulloa, Colo Colo vuelve a los entrenamientos para enfocarse en la próxima fecha del torneo. El lunes 16 de marzo a partir de las 20:30 horas el Cacique recibe a Huachipato en el Estadio Monumental.

ver también Mientras Maxi Romero metió un gol para Colo Colo en la primera ocasión que tuvo, Javier Correa falló dos chances claras

En resumen, Colo Colo y Diego Ulloa…

Triunfo con bajas clave: A pesar de la victoria por la cuenta mínima frente a Audax Italiano, Colo Colo terminó el encuentro con la preocupación por la lesión de Diego Ulloa. El lateral de 22 años, quien le ganó el puesto a Erick Wiemberg esta temporada, debió retirarse con molestias físicas tras jugar casi todo el segundo tiempo con dolor en su pie derecho.

A pesar de la victoria por la cuenta mínima frente a Audax Italiano, Colo Colo terminó el encuentro con la preocupación por la lesión de Diego Ulloa. El lateral de 22 años, quien le ganó el puesto a Erick Wiemberg esta temporada, debió retirarse con molestias físicas tras jugar casi todo el segundo tiempo con dolor en su pie derecho. Señales de alarma en su salida: Tras el partido, el jugador fue captado abandonando el Estadio Bicentenario de La Florida con evidentes dificultades para caminar. Ulloa se dirigió al bus del equipo cojeando y acompañado de un amigo, lo que aumentó la inquietud del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz.

Tras el partido, el jugador fue captado abandonando el Estadio Bicentenario de La Florida con evidentes dificultades para caminar. Ulloa se dirigió al bus del equipo cojeando y acompañado de un amigo, lo que aumentó la inquietud del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz. Incertidumbre de cara al próximo duelo: El club se mantiene a la espera del parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión y si podrá estar presente ante Huachipato. Aunque existe optimismo por contar con una semana de recuperación, su ausencia sería un golpe duro para el Cacique, ya que Ulloa es considerado uno de los pilares de la defensa menos batida de 2026.

Publicidad