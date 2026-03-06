Además de la derrota en el Superclásico ante la U, en Colo Colo tuvieron que enfrentar otro duro golpe. Cristian Riquelme se vio envuelto en una enorme polémica vecinal que terminó con su expulsión del condominio donde estaba su hogar.

El lateral fue denunciado de ruidos molestos y hombres desnudos en la piscina del recinto de Macul. Esto lo mantuvo en la mira de los hinchas, quienes le cuestionaron su actitud cuando no es ni considerado en el Eterno Campeón.

Esta semana muchos esperaban una reacción de parte del club, la que no llegó de forma verbal. Sin embargo, este viernes previo al duelo con Audax Italiano, hubo un gesto claro con el que el Cacique ratifica su postura al respecto.

Perdonazo de Colo Colo a Cristian Riquelme tras escándalo: vuelve a ser citado

En Colo Colo no se hacen problemas y buscan que Cristian Riquelme se enfoque con lo que mejor sabe hacer. El Cacique le da su respaldo al jugador y lo deja no sólo sin castigo, sino que convocado para el choque con Audax Italiano.

Cristian Riquelme vuelve a ser citado en Colo Colo después de su escándalo vecinal. Foto: Photosport.

A pesar de que los hinchas esperaban algún tirón de orejas interno por la polémica que provocó, Fernando Ortiz le prestó ropa citándolo para el choque con los Tanos. Una decisión que da que hablar y más considerando que dejó al margen a Matías Fernández Cordero.

Si bien la salida por lesión de Claudio Aquino le dejaba un espacio, finalmente fue el juvenil Vicente Martínez quien tomó ese cupo. Esto llama aún más la atención, aunque sería parte de las medidas que tomó el DT para remecer al plantel luego de la derrota en el Superclásico.

Este viernes en conferencia de prensa Fernando Ortiz remarcó que “yo soy el entrenador, el que los tiene día a día soy yo, los que los ve entrenar soy yo y el que mejor esté, va a jugar“. Es decir, si Cristian Riquelme recibió su respaldo es porque está en condiciones de ser un aporte.

La última vez que fue considerado esta temporada fue en el debut frente a Deportes Limache. Desde entonces ha alternado entre ir a la banca y no ser ni considerado, por lo que tendrá una prueba de fuego si es que logra sumar minutos.

Cristian Riquelme recibe un perdonazo de Colo Colo después de hacer noticia por temas extradeportivos. El lateral espera ver acción y así ir recuperando terreno después de más de un año sin ser aporte.

¿Cuáles son los números de Cristian Riquelme en Colo Colo?

Cristian Riquelme deja atrás su polémica y se enfoca en seguir sumando en Colo Colo, donde alcanza los 11 partidos oficiales en total disputados. En ellos no tiene goles ni asistencias y llega a los 330 minutos dentro de la cancha.

En resumen, Colo Colo y Cristian Riquelme…

