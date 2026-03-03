El clima en el estadio Monumental es denso, porque Colo Colo viene de perder ante Universidad de Chile en casa y los problemas vuelven con todo al cuadro albo.

Las malas noticias no llegan solas y un jugador del plantel albo la está pasando muy mal, por lo que incluso corre el serio riesgo de tener que abandonar el lugar en donde reside.

Estamos hablando del lateral izquierdo Cristián Riquelme, quien no fue citado ante la U, quien es acusado por la administración del condominio AltaVista 2 en Alto Macul de mal comportamiento y arriesga ser expulsado de la copropiedad.

Cristián Riquelme protagoniza un escándalo en La Florida

La polémica situación que protagoniza el jugador de Colo Colo informada por The Clinic, donde manejan detalles del escándalo que realizó el jugador este lunes en el recinto de la comuna de La Florida.

Cristián Riquelme no juega y protagoniza un escándalo en su condominio. Foto: Andres Pina/Photosport

“La administración del condominio AltaVista 2, en Alto Macul, solicitará el término del contrato de arriendo de Cristián Riquelme y decidió aplicarle la máxima multa de la comunidad, luego de que cámaras y vecinos registraran a dos personas –que estaban junto al lateral de Colo Colo– bañándose desnudas en la piscina”, explicó el citado medio.

Tras ello, entregaron detalles de la situación: “a eso de las 19:00 horas, Riquelme se encontraba junto a un grupo de amigos y se dirigió al amplio jardín comunitario del recinto. Fue en ese minuto donde un vecino registró que dos personas –aparentemente amigos del futbolista–, se lanzaron a la piscina desnudos en plena tarde”.

Las fotos de la polémica de Riquelme (The Clinic)

Además, la publicación da cuenta de que la administración del inmueble pedirá que el contrato de arriendo de Cristián Riquelme sea cancelado.

“En horas de la tarde, la corredora sostendrá una reunión con la administración y con el jugador, para oficializar la solicitud de término de contrato de arriendo”, explicaron.

The Clinic informa que se contactaron con Blanco y Negro para conocer la versión de Colo Colo y el jugador, pero como es habitual, declinaron a hablar del tema.

En síntesis

Cristián Riquelme arriesga la expulsión del condominio AltaVista 2 por conductas de sus acompañantes.

arriesga la expulsión del condominio por conductas de sus acompañantes. La administración solicitará el término del contrato de arriendo del lateral de Colo Colo .

. El futbolista fue captado en el jardín comunitario mientras dos personas se bañaban desnudas.

