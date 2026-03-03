Otra vez Fernando Ortiz toma el trago amargo de un Superclásico. El técnico no pudo sacarse las balas de la Supercopa y nuevamente cayó junto a Colo Colo a manos de la U de Chile, algo por lo que debió dar explicaciones a la dirigencia.

El Tano venía al alza con el Eterno Campeón en las últimas fechas y parecía dejar atrás las dudas de su proceso. Sin embargo, la derrota en el derbi del fútbol chileno lo vuelve a dejar en la mira incluso de Blanco y Negro, donde no quedaron indiferentes.

Este martes revelaron que el entrenador recibió un llamado a una reunión para explicar lo que pasó este domingo en el Estadio Monumental. Esto, ya que la actuación del equipo dejó muy preocupados a los hinchas.

Dirigencia de Colo Colo le pide explicaciones a Fernando Ortiz tras perder con la U

En la dirigencia de Colo Colo quedaron muy preocupados por lo visto en el Superclásico ante la U. Blanco y Negro le pidió explicaciones al entrenador luego de la derrota en el Estadio Monumental y que enciende rumores sobre su continuidad.

Fernando Ortiz quedó muy cuestionado luego de perder con Colo Colo ante la U. Foto: Photosport.

Según reveló La Tercera, en la mesa directiva quedaron alarmados “por el resultado y, sobre todo, por el funcionamiento del equipo. En ese plano, por ejemplo, hubo cuestionamientos al planteamiento, a funciones específicas y a la incapacidad para revertir el escenario adverso que planteó el gol marcado por Matías Zaldivia. Pocos entendieron la falta de volumen ofensivo, la posición de Maximiliano Romero, cargado hacia la derecha, la insistencia de circunscribir a Claudio Aquino a la banda izquierda y hasta el retraso de Arturo Vidal en parte del duelo”.

Fue ahí que el citado medio destapó la situación, algo que parece venir desde hacer un tiempo. “Siempre hablamos con Fernando. Ganando o perdiendo“, señalaron desde el Estadio Monumental.

Aunque le quitaron dramatismo al tema asegurando que este tipo de encuentros se ha hecho habitual entre Fernando Ortiz y la dirigencia de Colo Colo. De hecho, remarcaron que nadie ha sido llamado a una reunión de manera formal, por lo que se esperan novedades en las próximas horas.

Además, el citado medio fue claro en señalar en que la continuidad del Tano no está en duda. Eso sí, cabe recordar que su contrato tiene una cláusula de revisión a mitad de temporada, lo que podría ser un salvavidas para terminar el proceso si no levanta.

No obstante, para que esto sea efectivo, también deberán meterse la mano al bolsillo. Sacarlo le costará una indemnización de aproximadamente 200 mil dólares.

El proceso de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo vuelve a sufrir un remezón luego de perder el Superclásico. El Tano no tiene más que volver al triunfo y seguir peleando el título si es que no quiere armar las maletas a mitad de año.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz tratará de seguir peleando por el liderato en la próxima fecha de la Liga de Primera. El Cacique visita a Audax Italiano este sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas.

En resumen, Fernando Ortiz tiembla en Colo Colo por…