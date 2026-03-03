Se definen las participaciones chilenas en Copa Sudamericana. Cuatro equipos se juegan dos cupos para la edición 2026. El primer cruce es este martes, entre Cobresal y Audax Italiano (21.30 horas). Luego, es el turno de la Universidad de Chile y Palestino.

Los azules harán su estreno en la edición de este 2026 este miércoles 4 de marzo. El Romántico Viajero intentará igualar o superar lo hecho el 2025, cuando el cuadro laico llegó a semifinales.

¿Quién pasará de ronda entre azules y árabes? Es una pregunta difícil de descifrar. Ninguno de los dos cuadros ha tenido un gran comienzo en la Liga de Primera 2026 y no parece haber un favorito.

ver también Aseguran que Bianneider Tamayo no soltará la camiseta de titular en la U de Chile: “Le puede quitar el puesto a…”

La IA responde por su favorito

Como buenos ansiosos, fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificialsobre el posible ganador de la fase preliminar de la Copa Sudamericana entre la U de Chile y Palestino. Fue Copilot, IA de Microsoft, la que vaticinó el resultado del encuentro.

“Universidad de Chile tiene más probabilidades de ganar la serie, pero será un partido cerrado y cualquier detalle puede cambiar el resultado“, aseguró la Inteligencia Artificial, que también se arriesgó por un resultado.

“Va a ser 1-0 a favor de la Universidad de Chile. Será un partido cerrado, con ventaja leve para la U por mayor profundidad de plantilla. El resultado más probable es que haya diferencia de un gol. Será en jugada a balón parado o contraataque“, cerró la IA de Microsoft, Copilot.

Publicidad

Publicidad

La U enfrenta a Palestino por la fase preliminar de la Copa Sudamericana | Photosport

¿Cuándo juega la Universidad de Chile ante Palestino por la Copa Sudamericana?

Este duelo está programado para el miércoles 4 de marzo, a las 21.30 horas de Chile. Se jugará en el Estadio Nacional de Ñuñoa.