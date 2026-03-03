Universidad de Chile salió del momento oscuro y viene de ponerse viento en popa en la Liga de Primera 2026. Esto, tras el triunfo en el Superclásico jugado en el Estadio Monumental, ante el archirrival, Colo Colo.

Eso sí, la tarea está cumplida sólo a la mitad. El cuadro dirigido por Francisco Meneghini tendrá que batallar para quedarse en copas internacionales, donde todo sigue siendo incierto.

Un partido define todo. Palestino y Universidad de Chile se verán cara a cara este miércoles 4 de marzo, cuando se enfrenten en el Estadio Nacional (21.30 horas) por la Fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Reemplazante de Zaldivia

Matías Zaldivia no podrá estar en el importantísimo duelo ante Palestino, por la Copa Sudamericana. El defensor de los azules arrastra una sanción de parte de Conmebol desde el torneo del año pasado, donde alcanzaron las semifinales y será reemplazado por el venezolano Bianneider Tamayo.

En Pauta de Juego analizaron la inclusión del venezolano dentro del esquema de Francisco Meneghini, asegurando que es una buena carta para los estudiantiles. “Por potencial rendimiento, yo creo que Tamayo le puede quitar el puesto al Nico Ramírez”, aseguró Coke Hevia, conductor del programa.

“Cuando a la U le sobra un central, que pasa mucho, Tamayo puede romper por al medio, como hace Sosa”, agregó el periodista, concluyendo que el resto del equipo se mantendrá para el partido ante los árabes.

Bianneider Tamayo no ha sumado minutos en el torneo con la U.

En resumen…

Palestino y Universidad de Chile juegan este miércoles 4 de marzo en el Nacional.

Francisco Meneghini no podrá contar con Matías Zaldivia por una sanción de la Conmebol.

Bianneider Tamayo será el reemplazante titular en la defensa para la Copa Sudamericana.