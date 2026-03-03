No hay ninguna duda de que Claudio Baeza es un jugador fundamental para Guillermo Barros Schelotto en Vélez Sarsfield. El Serrucho es un bastión en el mediocampo del Fortín, que celebró una victoria a domicilio ante el último campeón del fútbol argentino.

Vélez superó por 1-0 a Estudiantes de La Plata en un partido donde el volante central chileno recibió una amonestación muy temprana. El oriundo de Los Ángeles se ganó la amonestación por una falta al colombiano Edwin Cetré. Corrían 19 minutos y Baeza se sumó a Lucas Robertone.

El ex jugador del Almería había sido castigado con la tarjeta amarilla dos minutos antes. Lo positivo es que ninguno terminó expulsado. Pero ambos con advertencias del entrenador. “Hablé tres cosas en el entretiempo, más allá de las amarillas de Baeza y Robertone”, reconoció el Mellizo.

A Claudio Baeza le pareció demasiado castigo la amarilla. (Captura ESPN).

“Tenían que jugar sin hacer faltas porque con cualquier falta, el árbitro los iba a expulsar. De tener más cuidado con (Fabricio) Pérez, que se tiraba a la espalda de Baeza para recibir porque (Tobías) Andrada estaba muy abierto”, describió Barros Schelotto.

Y prosiguió con las alertas que entregó al descanso. “Hablé también de que en el primer tiempo intentamos salir jugando con pases cortos y Estudiantes presionaba. Sobre cómo resolver esa situación”, reconoció el icónico exdelantero de Boca Juniors, un ídolo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, clásico rival Pincharrata.

Barros Schelotto advierte a Baeza en Vélez Sarsfield

De todas maneras, Guillermo Barros Schelotto sabe que Claudio Baeza puede jugar con tarjeta amarilla en Vélez Sarsfield, pues lo ha hecho así en varios partidos. En ocho encuentros ligueros, el Serrucho suma tres amonestaciones. Y ninguna expulsión.

“Fueron tres correcciones claras. Ah, encontrar a (Florián) Monzón en la zona del 9. Debíamos dominar a Estudiantes a través del juego, fue campeón y está con esa confianza”, manifestó el DT, quien ganó la Copa Sudamericana con Lanús en 2013.

Claudio Baeza en un duelo ante dos volantes de Boca: Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Tenía claro el porqué de esa instrucción. “Si les dábamos la pelota nos iban a dominar y seguramente nos iban a ganar”, apuntó el Mellizo sobre Estudiantes de La Plata, que no pudo hacer valer su localía ante el Fortín, que rápidamente debe olvidar ese partido: el martes 10 de marzo, Vélez visitará a Tigre por la 10° fecha del Torneo Apertura.

Revisa el compacto del triunfo de Vélez a Estudiantes de La Plata

Así va Vélez en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2026

Vélez Sarsfield aprovechó la victoria a Estudiantes y quedó puntero en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina al cabo de ocho partidos.

