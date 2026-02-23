Vélez Sarsfield venció por 1-0 a River Plate como local, en el estadio José Amalfitani, y es el sólido líder de la zona A del torneo argentino al conseguir 14 puntos en seis fechas.

No sabe de derrotas el elenco que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto, que tiene entre sus titulares a un chileno que se consagra como figura: Claudio Baeza.

El Serrucho jugó un gran encuentro ante los Millonarios, al punto que Diego Latorre lo postuló como figura del partido cuando se elegía al mejor jugador de la cancha.

“Me gustó mucho lo que hizo Claudio Baeza en el primer tiempo”, señaló el comentarista de ESPN que siempre es aplaudido por su crítica tan didáctica en los encuentros.

Baeza es destacado en Vélez por su partido

Si bien finalmente el premio como figura del partido fue para Manuel Lanzini, quien llegó a Vélez desde River y además anotó el gol del triunfo, los números de Baeza fueron sensacionales.

Destacó al ser el jugador que más quites tuvo en el partido (6), más duelo ganó (10) y más recuperaciones tuvo (12), lo que fue bien recibido por la hinchada del elenco de Liniers.

“Dueño, amo y señor del mediocampo, una gran contratación”, manifestaron los fanáticos en la cuenta El Fortín de Vélez, valorando lo que hizo el canterano de Colo Colo.

“Tenemos al mejor 5 del país, tranquilito y sin prensa”, fue otro de los mensajes donde se destacó lo realizado por un volante que es figura en el fútbol trasandino.