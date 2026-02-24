Es tendencia:
Fue número 6 del mundo y está en el Chile Open: “Siempre tuve ganas de jugar en Sudamérica”

El tenista se encuentra disputando el Chile Open, donde entregó sus opiniones sobre la competencia y su presente profesional.

Por Andrea Petersen

El tenista italiano disputará el Chile Open.
Chile Open comenzó una nueva edición donde el tenista Matteo Berrettini, el actual número 56 del mundo, será parte de la competencia. El italiano de 29 años que fue número 6 del mundo, llegó a cuartos en Río, donde Alejandro Tabilo se convirtió en finalista, y ahora busca su revancha en territorio nacional.

En conversación con AS Chile, el tenista italiano habló sobre su gira por Sudamérica. “Porque me encanta jugar en la tierra y en los últimos años no he podido jugar la gira de tierra de Europa porque me lesioné o pasó algo y siempre tenía ganas de jugar en la superficie y en Sudamérica”.

Berrettini busca regresar al Top 10

Acerca de cómo se prepara mentalmente para regresar a los primeros lugares del ranking, el tenista comentó: “No es fácil. No es que tú empieces a jugar al tenis y te encuentras ahí”.

Es un proceso y creo que cada torneo y partido te enseña a manejar estos momentos y llegar listo para gestionar un poco la presión, las expectativas y todas las cosas que debe gestionar un Top 10 que tiene que jugar una semifinal o final de Grand Slam”.

Matteo Berrettini compite en el Chile Open. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En la misma línea, agrega: “Al final es importante pensar qué quieres como persona y después mejorar como jugador. Si piensas demasiado al tenis y solo al resultado, hay un riesgo de que te pierdas la parte personal y creo que hace la diferencia”.

¿A qué hora juega Berrettini en el Chile Open?

El tenista italiano se enfrentará este martes a las 15:00 horas al estadounidense Emilio Nava en el Claro Arena.

