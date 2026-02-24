Chile Open comenzó una nueva edición donde el tenista Matteo Berrettini, el actual número 56 del mundo, será parte de la competencia. El italiano de 29 años que fue número 6 del mundo, llegó a cuartos en Río, donde Alejandro Tabilo se convirtió en finalista, y ahora busca su revancha en territorio nacional.

En conversación con AS Chile, el tenista italiano habló sobre su gira por Sudamérica. “Porque me encanta jugar en la tierra y en los últimos años no he podido jugar la gira de tierra de Europa porque me lesioné o pasó algo y siempre tenía ganas de jugar en la superficie y en Sudamérica”.

Berrettini busca regresar al Top 10

Acerca de cómo se prepara mentalmente para regresar a los primeros lugares del ranking, el tenista comentó: “No es fácil. No es que tú empieces a jugar al tenis y te encuentras ahí”.

“Es un proceso y creo que cada torneo y partido te enseña a manejar estos momentos y llegar listo para gestionar un poco la presión, las expectativas y todas las cosas que debe gestionar un Top 10 que tiene que jugar una semifinal o final de Grand Slam”.

Matteo Berrettini compite en el Chile Open. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

ver también Fue 45° del mundo, tuvo un debut avasallador Chile Open y se enamoró de los Súper 8

En la misma línea, agrega: “Al final es importante pensar qué quieres como persona y después mejorar como jugador. Si piensas demasiado al tenis y solo al resultado, hay un riesgo de que te pierdas la parte personal y creo que hace la diferencia”.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Berrettini en el Chile Open?

El tenista italiano se enfrentará este martes a las 15:00 horas al estadounidense Emilio Nava en el Claro Arena.