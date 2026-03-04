Es tendencia:
Valdivia lamenta el nivel del fútbol chileno: “Hace rato que se ven partidos como el clásico”

Valdivia analizó el clásico y deslizó que el resultado no reflejó grandes diferencias en la cancha, apuntando a la falta de juego.

Por Sebastián Amar

Jorge Valdivia era uno de los más destacados en Superclásicos
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJorge Valdivia era uno de los más destacados en Superclásicos

El siempre frontal Jorge Valdivia analizó el último Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile y no dejó espacio para romantizar el espectáculo. El “Mago” fue claro a la hora de opinar de cómo fue el partido entre los azules y el Cacique.

Ninguno de los dos equipos marcó diferencia como para uno decir post partido que lo mereció o que fue injusto”, lanzó de entrada. Esto apunta directamente al bajo vuelo futbolístico de ambos equipos.

Valdivia incluso fue más allá y aseguró que el resultado no fue el que se reflejó. “Un empate creo que hubiese sido algo más relacionado a lo que fue el partido, pocas llegadas, poquita construcción de fútbol”, sostuvo.

Eso sí, también contextualizó lo ocurrido. “Creo que son los superclásicos. Los últimos años se han jugado así”, agregó, apuntando a una tendencia que se viene repitiendo.

El mal momento de los Superclásicos

Sin embargo, insistió en que el espectáculo quedó al debe. “Hace rato que se ven partidos como el del fin de semana”, remató, dejando en evidencia que el clásico más importante del país está lejos de aquellas versiones vibrantes que marcaron época.

Claro que mucho mejor para quien lo gana porque tiene la tranquilidad post superclásico”, comentó, destacando el alivio que significa quedarse con los tres puntos en un duelo de esta magnitud.

Así, fiel a su estilo, Valdivia volvió a encender el debate. Sin ponerse camiseta, pero con mirada crítica, el “Mago” instaló una pregunta incómoda: “¿se están jugando demasiado los clásicos o simplemente ya no hay diferencia futbolística entre los dos gigantes?”

