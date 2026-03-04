Universidad Católica quiere seguir por el buen camino en esta Liga de Primera 2026 cuando este sábado visite a O’Higgins. Los cruzados vienen de un importante triunfo ante Ñublense y una nueva victoria podría incluso dejarlos líderes en el torneo.

Además, las escuadra de Daniel Garnero enfrentará a un rival que estará justo jugándose la opción de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este miércoles los rancagüinos enfrentan a Deportes Tolima en El Teniente, mientras que la revancha se disputará en siete días más en Colombia.

Uno que analizó este escenario fue Agustín Farías, quien en conferencia de prensa le deseó todo el éxito al cuadro celestes, aunque advirtió que podrían enfrentar algo cansados a la UC por su competencia internacional.

ver también Toro F.C: Fernando Zampedri deja en ridículo a Rafa Olarra con brutal dato goleador en Católica

Universidad Católica quiere aprovecharse del O’Higgins copero

El experimentado volante afirmó que “como club deben estar esperando que les vaya bien en esta llave para poder entrar a la fase de grupos. Deseamos que tengan éxito, creo que mientras más equipos tengamos compitiendo, mejor es para todos. Seguramente el sábado llegarán un poco cansados por el partido de hoy”.

“Si hoy obtienen un buen resultado, es probable que para el sábado presenten un equipo más mixto. No obstante, lo más relevante es cómo lleguemos nosotros. El equipo viene mejorando, creciendo, y es fundamental mantenernos en el lote de arriba, que es nuestro objetivo principal”, agregó.

Universidad Católica enfrentará a un equipo que marcha 12° con seis puntos tras cinco fechas jugadas. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Sobre el pasado triunfo sobre Ñublense, Farías sostuvo que “era importante sumar esos 3 puntos afuera, en una cancha difícil para nosotros. Fue un encuentro duro, con muchos roces y muchas interrupciones, pero lo más importante es que pudimos traernos la victoria, lo cual nos permite seguir peleando arriba”.

Para cerrar y sobre su alternancia en el equipo titular, el mediocampista declaró que “entiendo perfectamente que el entrenador debe elegir a once titulares, mientras que otros van al banco o quedan fuera de la convocatoria”.

Publicidad

Publicidad

“Claramente, me gustaría jugar más seguido, pero entiendo que la competencia es fuerte y hay muchos volantes en el plantel. Por eso, que hoy se abra la posibilidad de que me utilice como central es una oportunidad más. Yo estoy aquí para sumar y aportar desde el lugar que me toque”, concluyó.

¿Cuándo juega Universidad Católica ante O’Higgins?

Los cruzados volverán a la acción ante O’Higgins este sábado 7 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

ver también “Tenemos el jugador más importante de Chile”: Mortero Aravena se rinde ante Fernando Zampedri

En síntesis

La Universidad Católica de Daniel Garnero buscará alcanzar el liderato del torneo este sábado ante O’Higgins.

El volante Agustín Farías señaló que el rival podría presentar un equipo mixto tras enfrentar a Deportes Tolima.

Farías se perfila como opción para jugar de central ante la fuerte competencia de volantes en el plantel.

Publicidad