“Fue difícil de aceptarlo”: Jorge Valdivia revela el entrenador que lo borró de la selección chilena

Jorge Valdivia repasó sus años en la selección chilena, donde logró ganar la Copa América 2015 con su tocayo Jorge Sampaoli. Por lo mismo, destacó al casildense como el mejor entrenador que tuvo la Roja.

Sin embargo, su paso por la selección no fue solo de alegrías. Tras la conquista del torneo en Chile, vino la Copa Centenario donde la Roja buscaba un inédito título. Competencia donde el “Mago” no fue convocado y que marcó su camino de salida de la Roja ya que tampoco jugó la Copa Confederaciones.

“Evaluamos el rendimiento actual, el nivel de competencia en el que participa, el estado físico, el estado de salud, los antecedentes que tienen en sus equipos y tratamos de que la combinación para la nominación sea la mejor”, apuntó en su momento Juan Antonio Pizzi, justamente el Dt que dejó a Valdivia fuera de la selección.

En conversación con Pedro Carcuro, el ex jugador de Colo Colo abordó la decisión de Pizzi y que cortó su proceso en la Roja. “Nunca supe qué pasó. Fue una decisión rara”, lanzó de entrada el “Mago”.

¿Quién borró a Jorge Valdivia de la Roja?

“Se habló que fue por la liga árabe donde yo jugaba, pero después igual me llamó para un partido de Eliminatorias”, recordó. Es que cuando el “Macanudo” convocó a Valdivia sobre el cierre de las clasificatorias a Rusia 2018.

Valdivia lamentó que Pizzi lo sacó de la selección

Tras ello, Jorge Valdivia reconoció que no guarda rencor con Juan Antonio Pizzi pese a que fue el último entrenador que lo convocó en la selección chilena y que marcó su alejamiento de la Roja.

“Fue difícil aceptarlo. Yo me consideraba jugador de selección. Pero ya quedarse en el lamento no viene en el momento actual”, agregó. “Más allá de lo que pasó, Soy agradecido de todo lo que viví en la selección”, sentenció Valdivia.

