Jorge Valdivia elige a la mejor selección chilena de todos los tiempos: “Nos portábamos como niños buenos”

Jorge Valdivia abrió una vez más el debate sobre cuál es la mejor selección chilena de todos los tiempos. El “Mago” fiel a su estilo, no tuvo pelos en la lengua, y eligió a uno de los equipos que logró levantar el primer título de la Roja.

Valdivia dijo presente en la selección en cuatro procesos de eliminatorias. Además participó en tres Copas América y en en el Preolímpico de 2004. Por lo que es palabra autorizada para hablar de la Roja.

Es así como el formado en Colo Colo, en conversación con Pedro Carcuro, recalcó que la mejor selección fue la de Jorge Sampaoli. Lo que se reflejó en el Mundial de Brasil 2014 y luego en la Copa América del 2015.

“Nosotros nos diferenciábamos por la toma de decisiones, que fue rematar al arco. Lo que hoy les falta. La mejor selección chilena de todos los tiempos (…) Nos portábamos como niños buenos. El jugador chileno es rebelde por historia, je. Fue el inicio de algo tan lindo”, comentó el “Mago” que ahora se prepara para el Duelo de Leyendas de América.

Jorge Valdivia elige a la mejor selección

Tras ello, Jorge Valdivia profundizó en sus dichos y recalcó que lo realizado por Jorge Sampaoli fue hasta mejor que lo que hizo Marcelo Bielsa.

Jorge Valdivia respaldó a Jorge Sampaoli en la Roja

“Lo que pasa es que Bielsa fue un gestor, un formador. Tuvo la suerte de encontrarse con la mayoría de nosotros muy jóvenes. Hacíamos caso a alguien de la jerarquía de Marcelo Bielsa”, aseguró.

Incluso argumentó que Universidad de Chile fue determinante en su elección. Especialmente porque se juntaron dos generaciones exitosas. “Viene una generación exitosa de la U, y la conquista de la Copa Sudamericana. Había experiencia de la selección y una nueva generación de cracks. Además Alexis y Arturo ya estaban consagrados en Europa. Por ahí se va a generar ciertas rencillas. Pero con Sampaoli jugamos mucho mejor que con Bielsa”, sentenció.

