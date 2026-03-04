Fue ídolo en River Plate y en cualquier lugar que pisó. De hecho, en Universidad de Chile sigue siendo un referente de tiempos de glorias, de esos que escasean en estos últimos años. Hablamos de Marcelo Salas.

Un genio con olfato de cara al arco y que bien supo ser goleador por donde anduvo. En el club millonario del otro lado de la Cordillera dejó tan buenos momentos que, incluso, se ganó un vale otro.

Fue así como Marcelo Salas vivió un remember con River Plate, entre el 2003 y el 2005, cuando desembarcó desde la Juventus. Allí, pese a tener menos éxito que en su primer paso, igual deslumbró y vivió Superclásicos picantes.

El peor insulto

Fue, precisamente, en un Superclásico jugado en su regreso a River Plate, cuando Marcelo Salas sufrió un verdadero bullying por parte de un jugador de Boca Juniors. La anécdota la contó el ex árbitro, Héctor Baldassi, en el programa Fulbo al Instante.

“Toda la tribuna pedía a Marcelo Salas, que estaba en la banca. Ingresa y justo hay una jugada en la que Nasuti le hace un foul fuerte al Mellizo (Guillermo Barros Schelotto) en mitad de cancha”, empezó contando el ex árbitro.

“Y como Boca no tenía la pelota, el Mellizo comenzó a decir ‘uy, qué patada me pegó’. Salas, viene corriendo a apurarme a mí. Y como yo no le llevo los apuntes (“no lo pesco”) se baja y le dice la típica palabra del chileno, ‘culi… levántate'”, siguió narrando.

Marcelo Salas anotó 37 goles en la selección chilena.

“Y el Mellizo de abajo lo mira y le dice ‘uf, que gordo que estás’. Se subió a la camilla y le hacía así (gesto como de mejillas grandes)”, cerró la anécdota el árbitro argentino.

En resumen…

Marcelo Salas vivió una segunda etapa en River Plate entre 2003 y 2005.

El exárbitro Héctor Baldassi relató un incidente entre el chileno y Guillermo Barros Schelotto.

El delantero nacional regresó al club argentino tras su paso por la Juventus.