Si hay nombres que están en lo más alto de la historia de la U de Chile, uno de ellos es el de Marcelo Salas. El Matador escribió páginas importantes para los libros del Romántico Viajero y es considerado uno de los jugadores más destacados en sus 98 años de vida.

Para muchos, esto sería mérito suficiente para ser parte de alguna manera del elenco estudiantil. Sin embargo, el ex delantero reveló que las cosas no son como se imagina e incluso tiene prácticamente un “nulo” vínculo con el club.

Eso no fue todo, ya que el Matador también aprovechó la instancia para pegarle a Michael Clark y la dirigencia de Azul Azul. Esto, por las polémicas que ha provocado el misterio sobre los verdaderos dueños del Bulla.

Marcelo Salas y su “nulo” vínculo con la U

Marcelo Salas no ha escondido su cariño por la U, pero la relación es muy distinta a la que muchos imaginaban. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el Matador se sinceró sobre la manera en la que hoy convive con el Romántico Viajero.

Marcelo Salas reconoció ser hincha de la U, pero no tiene ningún vínculo con el club ni por ser ídolo. Foto: Photosport.

“Sé que todo el mundo me asocia mucho y pensará que estoy muy al tanto, pero la verdad es que hace mucho tiempo no tengo relación. Al contrario, tratamos de traer a préstamo chicos del fútbol joven de la U y no se ha dado”, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, Marcelo Salas avisó que “no estoy muy cercano. Como hincha sí, estoy pendiente de lo que pasa en el club, de si clasifica o no, pero internamente no tengo ninguna relación“.

Eso no fue todo, ya que también dijo cómo le gustaría ver a la U. “Campeón, jugando Copa Libertadores. Así me gustaría verla, como me pasó en algún momento en Temuco también. A mí me gusta el éxito deportivo, tuve la fortuna de pasarlo bien, ganar y eso espero de Temuco. Y como hincha de la U, me encantaría verla así”.

ver también U de Chile entrena penales en la última práctica antes jugar contra Palestino en Copa Sudamericana

Tras ello, Marcelo Salas tuvo palabras para los problemas en la dirigencia de Azul Azul. “A nivel de prensa uno no sabe si es la realidad o no, pero cuando está cualquier equipo cuestionado, dirigente o presidencia, no habla muy bien. Hay que transparentar, limpiar y ser transparente con la gente“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, hizo un llamado para que los dueños del club saquen la voz para despejar los misterios que hay, “Que sea todo transparente. Si no tienes nada que ocultar, hay que abrir los libros de la casa“.

Marcelo Salas reconoce su amor por la U, pero deja en claro que hoy mira todo desde muy lejos. El Matador alienta a la distancia y pide más claridad en el Romántico Viajero para acabar con las polémicas.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Marcelo Salas alentará como un hincha más en el próximo partido de la U. Este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas el Romántico Viajero define la clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana ante Palestino en el Estadio Nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras ganar con la U: Francisco Meneghini tiene de casero a Colo Colo en el Monumental

En resumen, Marcelo Salas y la U…