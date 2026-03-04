Arranca la temporada 2026 de la Copa Sudamericana y Chile tendrá doble representación: Universidad de Chile y Palestino dirán presente con la misión de hacerse fuertes a nivel internacional.

Eso sí, el formato no da margen para los dos. Solo uno avanzará a la fase de grupos y todo se resolverá este miércoles en un duelo único en el Estadio Nacional. Un cruce que, además, tiene sabor a revancha tras el polémico empate que protagonizaron hace algunas semanas en La Cisterna.

U. de Chile vs. Palestino: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile y Palestino juegan este miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana 2026.

El partido será transmitido en exclusiva por DSports 610 (SD) – 1610 (HD) y también podrás verlo online podrán seguir el partido mediante las plataformas de streaming DGO y Amazon Prime Video.

El vencedor de este duelo tendrá poco margen de descanso, ya que la fase de grupos de la Copa Sudamericana comenzará el 7 de abril y se extenderá, aproximadamente, hasta el 28 de mayo.

Probable formación U. de Chile vs. Palestino

La formación de la U será con Gabriel Castellón en el arco: Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Bianneider Tamayo en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales en los volantes; Javier Altamirano en la salida; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en delantera.

