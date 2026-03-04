Han sido días duros en Colo Colo. Tras caer en el Superclásico ante la Universidad de Chile, en el Monumental, el cuadro tuvo que lidiar con el escándalo desatado por Cristián Riquelme en su condominio en la comuna de La Florida.

Por si fuera poco, uno de sus jugadores estrella viene de lesionarse. Se trata de Claudio Aquino, volante ofensivo del Cacique que tendrá que ser baja en el duelo ante Audax Italiano.

Pese a esta noticia, no ha habido una claridad total sobre la situación por la que atraviesa el argentino. Al menos, así se puede ver en la comunicación oficial que despliega el club. Esto fue lo que salió a criticar Nicolás Peric.

ver también Joaquín Sosa queda con sangre en el ojo contra la U de Chile: “Se quedaban mucho en el piso”

Piden explicaciones

En Pauta de Juego, Coke Hevia, Nicolás Peric y Francisca Vargas analizaron el presente de Colo Colo. Una de las aristas sobre la que se detuvieron tiene que ver con la lesión de Claudio Aquino, la que fue calificada por el conductor del programa como “un claro desgarro”. Pese a ello, no hay información desde el club.

“¿Por qué no lo harán? Si tienen un cuerpo médico del nivel de la Selección, de los mejores de Chile. Y trabajan con una de las mejores clínicas de Sudamérica. Entonces, ¿qué temor tienes a decir lo que tienen?“, empezó preguntando, retóricamente, Nicolás Peric.

“¿Sabes qué? Expones a tu cuerpo médico. Al final, por no querer hablar quedan en tela de juicio. El parte médico no lo dan porque dice una cosa y después se hace otra. Después quieres culpar a los propios médicos“, cerró el portero.

Publicidad

Publicidad

Aquino en el suelo y las palomas picoteando el pasto del Monumental | Photosport

En resumen…

Claudio Aquino será baja en el duelo de Colo Colo ante Audax Italiano.

Nicolás Peric criticó la falta de información oficial sobre la lesión del volante argentino.

Publicidad

Publicidad

Coke Hevia calificó la dolencia física del jugador albo como un desgarro.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?