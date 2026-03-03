Es tendencia:
Copa Sudamericana

Cobresal vs Audax Italiano – Minuto a minuto, dónde ver y resultado del partido por Sudamericana

Este martes Mineros e Itálicos se enfrentan tratando de meterse en la fase de grupos del torneo continental. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Cobresal y Audax Italiano se ven las caras por un lugar en Copa Sudamericana.
© PhotosportCobresal y Audax Italiano se ven las caras por un lugar en Copa Sudamericana.

La competencia internacional no para y este martes dos clubes chilenos salen a buscar un lugar en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Este martes 3 de marzo desde las 21:30 horas Cobresal recibe a Audax Italiano con la misión de meterse en la ronda regular del certamen.

Tanto el elenco de Gustavo Huerta como el de Gustavo Lema han tenido un irregular inicio de temporada 2026 en la Liga de Primera. Es por ello que esta tarde salen a dar ese golpe que les permita sumar confianza y así asegurar un torneo continental para la primera parte del año.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Cobresal vs Audax Italiano por Copa Sudamericana

Pronósticos Cobresal vs Audax Italiano: una racha histórica en juego para el comienzo de la Sudamericana

¡EL ONCE DE AUDAX ITALIANO!

Estos son los elegidos en los Tanos:

¡FORMACIÓN DE COBRESAL!

Así va el local esta noche:

¿DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE COBRESAL Y AUDAX POR SUDAMERICANA?

El choque entre Mineros e Itálicos será transmitido en TV por la señal de ESPN y online a través de Disney+.

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (HD)
ZAPPING: 90 (HD)

AUDAX ITALIANO NO LO PASÓ MUCHO MEJOR

Los Itálicos tuvieron un tropiezo aún mayor antes de la Copa Sudamericana luego de ser goleado por 3 a 0 por Unión La Calera.

COBRESAL LLEGA HERIDO

Previo al duelo por Copa Sudamericana, los Mineros cayeron por la cuenta mínima ante Deportes La Serena en la Liga de Primera y se llenaron de dudas para el duelo de esta noche.

¡A BUSCAR LA CLASIFICACIÓN!

¡Muy buenas tardes, redgoleras y redgoleros! Este martes 3 de marzo desde las 21:30 horas Cobresal y Audax Italiano se ven las caras por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Todo lo que pase en esta jornada lo podrás saber aquí junto a nosotros.

