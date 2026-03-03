La competencia internacional no para y este martes dos clubes chilenos salen a buscar un lugar en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Este martes 3 de marzo desde las 21:30 horas Cobresal recibe a Audax Italiano con la misión de meterse en la ronda regular del certamen.

Tanto el elenco de Gustavo Huerta como el de Gustavo Lema han tenido un irregular inicio de temporada 2026 en la Liga de Primera. Es por ello que esta tarde salen a dar ese golpe que les permita sumar confianza y así asegurar un torneo continental para la primera parte del año.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Cobresal vs Audax Italiano por Copa Sudamericana