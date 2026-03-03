Esta semana inicia la Copa Conmebol Sudamericana. El certamen de plata del fútbol sudamericano comienza con los duelos de la fase preliminar, también conocida como primera ronda, donde a partido único se definirán los equipos que clasificarán a la fase de grupos.

En el caso chileno habrá dos encuentros: Cobresal vs. Audax Italiano este martes y Universidad de Chile vs. Palestino el miércoles.

Es en ese contexto que te invitamos a conocer los detalles de estos encuentros y cómo verlos, porque ojo, en Chile la transmisión de la Sudamericana no tiene una señal única.

¿Dónde ver en Chile la Copa Sudamericana 2026?

Al igual que en los años anteriores, la Copa Conmebol Sudamericana 2026 contará con dos señales de transmisión en Chile. Estas son las de ESPN y DSports de DirecTV. Eso sí, ambas señales transmitirán encuentros diferentes durante estas primeras jornadas.

Por ejemplo, en el caso del duelo entre Cobresal y Audax, este encuentro irá en vivo por la señal de ESPN en TV y de forma online a través de la plataforma Disney+, exclusivamente en su plan Premium.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Universidad de Chile y Palestino no irá por la señal de Disney+ y se podrá ver solamente por la señal de DSports, exclusiva del cableoperador DirecTV, y mediante la plataforma online DGO, también de la cadena de televisión digital.

Cobresal-Audax irán por ESPN, mientras que la U y Palestino van por DSports de DirecTV. (Foto: Photosport)

Programación de la Copa Sudamericana para esta semana

3 de marzo

Montevideo City Torque vs. Danubio a las 19:00 horas de Chile. Transmisión DSports y DGO.

Independiente Petrolero vs. Guabirá a las 19:00 horas de Chile. Transmisión DSports 2 y DGO.

Puerto Cabello vs. Monagas SC a las 21:30 horas de Chile. Transmisión ESPN 4 y Disney+.

Cobresal vs. Audax Italiano a las 21:30 horas de Chile. Transmisión ESPN y Disney+.

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso a las 23:00 horas de Chile. Transmisión ESPN 2 y Disney+.

4 de marzo

Caracas FC vs. Metropolitanos FC a las 19:00 horas de Chile. Transmisión DSports 2 y DGO.

Blooming vs. San Antonio Bulo Bulo a las 19:30 horas de Chile. Transmisión ESPN 2 y Disney+.

Sportivo Trinidense vs. Olimpia a las 21:30 horas de Chile. Transmisión ESPN 2 y Disney+.

Universidad de Chile vs. Palestino a las 21:30 horas de Chile. Transmisión DSports y DGO.

Atlético Nacional vs. Millonarios a las 21:30 horas de Chile. Transmisión ESPN y Disney+.

Deportivo Cuenca vs. Libertad FC a las 23:00 horas de Chile. Transmisión DSports 2 y DGO.

5 de marzo