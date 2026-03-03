Una pésima noticia recibió este martes el entrenador italiano Carlo Ancelotti, puesto que pierde a una de las grandes figuras de Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El delantero y figura de Real Madrid, Rodrygo, tenía prácticamente asegurada su presencia en la Copa del Mundo, sin embargo, se cortó los ligamentos de la rodilla derecha y es baja para el certamen planetario.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha“, confirmó el club merengue.

ver también MetLife Stadium: el estadio de Chile campeón de Copa América será escenario de la final del Mundial 2026

Antony se perfila para reemplazar a Rodrygo en el Mundial

La grave lesión de Rodrygo genera que Ancelotti tenga que mirar otra opciones para su lista de nominados para el Mundial, donde empieza a ganar bonos la gran figura de Real Betis, Antony.

El zurdo levantó su nivel de la mano de Manuel Pellegrini y volvió a ser citado por el estratega italiano al Scratch, y ahora por la lesión del puntero derecho de Real Madrid asoma casi como un fijo en el certamen planetario.

Antony volvió a ser citado en Brasil por Ancelotti. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Antony está teniendo una temporada muy buena con el equipo del Ingeniero, puesto que ha jugado un total de 31 partidos sumando La Liga, Copa del Rey y Europa League, y tiene un registro de 11 goles y 9 asistencias.

El regalón de Pellegrini espera tener un buen cierre de temporada en Betis y así meterse en la lista de Carlo Ancelotti de Brasil para el Mundial de 2026.

En síntesis