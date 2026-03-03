Una pésima noticia recibió este martes el entrenador italiano Carlo Ancelotti, puesto que pierde a una de las grandes figuras de Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El delantero y figura de Real Madrid, Rodrygo, tenía prácticamente asegurada su presencia en la Copa del Mundo, sin embargo, se cortó los ligamentos de la rodilla derecha y es baja para el certamen planetario.
“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha“, confirmó el club merengue.
Antony se perfila para reemplazar a Rodrygo en el Mundial
La grave lesión de Rodrygo genera que Ancelotti tenga que mirar otra opciones para su lista de nominados para el Mundial, donde empieza a ganar bonos la gran figura de Real Betis, Antony.
El zurdo levantó su nivel de la mano de Manuel Pellegrini y volvió a ser citado por el estratega italiano al Scratch, y ahora por la lesión del puntero derecho de Real Madrid asoma casi como un fijo en el certamen planetario.
Antony volvió a ser citado en Brasil por Ancelotti. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)
Antony está teniendo una temporada muy buena con el equipo del Ingeniero, puesto que ha jugado un total de 31 partidos sumando La Liga, Copa del Rey y Europa League, y tiene un registro de 11 goles y 9 asistencias.
El regalón de Pellegrini espera tener un buen cierre de temporada en Betis y así meterse en la lista de Carlo Ancelotti de Brasil para el Mundial de 2026.
