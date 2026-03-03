Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

Vidal elige a los tres DT que más lo marcaron: ninguno de la selección chilena ni de Colo Colo

Vidal repasó su etapa en Europa y destacó a los entrenadores que más influyeron en su formación. Dejó fuera a Colo Colo y Selección Chilena.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Arturo Vidal escoge a sus tres directores técnicos favoritos
Arturo Vidal escoge a sus tres directores técnicos favoritos

Arturo Vidal volvió a dejar definiciones potentes en el podcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde reveló cuáles fueron los entrenadores que más huella dejaron en su carrera.

El “King” no dudó en armar su podio personal y nombró a tres técnicos que, según sus palabras, lo marcaron profundamente. Sin embargo, los tres que nombró, ninguno estuvo en la Selección chilena ni en Colo Colo.

Arturo Vidal sueña con ser DT de Colo Colo y la selección chilena: “Me retiro y empiezo a entrenar”

ver también

Arturo Vidal sueña con ser DT de Colo Colo y la selección chilena: “Me retiro y empiezo a entrenar”

Ancelotti, Conte y Heynckes me marcaron mucho”, afirmó Vidal, destacando que ellos fueron los que más le ayudaron para su carrera futbolística en Europa. Ancelotti lo tuvo en el Bayern Múnich, Conte lo tuvo en la Juventus e Inter y Heynckes en el Bayern Múnich.

Además, tuvo una mención especial pero no dudo en dejarlo fuera de su top tres. “Guardiola también, es un extraordinario entrenador. Estuve un año con él, fue muy lindo, pero los otros tres me marcaron demasiado“, comentó.

La mejor versión de Arturo Vidal sin duda que fue con estos entrenadores

La mejor versión de Arturo Vidal sin duda que fue con estos entrenadores

El recuerdo que cambió su carrera

Sobre Heynckes, Vidal contó una historia poco conocida. Cuando jugaba en el Bayer Leverkusen, el alemán quiso llevárselo al Bayern Múnich, pero el volante optó por otro destino. “Me quería llevar al Bayern, pero por respeto y cariño que le tenía al Leverkusen me fui a la Juventus”, reveló.

Publicidad
Vidal arma su podio: los tres rivales más difíciles que enfrentó en su carrera

ver también

Vidal arma su podio: los tres rivales más difíciles que enfrentó en su carrera

Así, Vidal dejó en claro que su identidad futbolística se forjó principalmente en Europa, bajo la tutela de técnicos que, más allá de los títulos, influyeron profundamente en su manera de entender el juego.

Resumen:

Vidal eligió a Carlo Ancelotti, Antonio Conte y Jupp Heynckes como los tres técnicos que más marcaron su carrera.

Reveló que inicialmente rechazó a Heynckes para no irse directamente del Bayer Leverkusen al Bayern Múnich.

Publicidad
Lee también
Arturo Vidal le da buenas noticias a Colo Colo
Colo Colo

Arturo Vidal le da buenas noticias a Colo Colo

Vidal enfurece a los hinchas argentinos tras divertida dinámica
Chile

Vidal enfurece a los hinchas argentinos tras divertida dinámica

Vidal elige a los tres rivales más duros que enfrentó en su carrera
Vidal

Vidal elige a los tres rivales más duros que enfrentó en su carrera

Video: el íntimo festejo de Alexis tras sufrido empate del Sevilla
Alexis Sánchez

Video: el íntimo festejo de Alexis tras sufrido empate del Sevilla

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo