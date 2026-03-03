Arturo Vidal volvió a dejar definiciones potentes en el podcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde reveló cuáles fueron los entrenadores que más huella dejaron en su carrera.

El “King” no dudó en armar su podio personal y nombró a tres técnicos que, según sus palabras, lo marcaron profundamente. Sin embargo, los tres que nombró, ninguno estuvo en la Selección chilena ni en Colo Colo.

“Ancelotti, Conte y Heynckes me marcaron mucho”, afirmó Vidal, destacando que ellos fueron los que más le ayudaron para su carrera futbolística en Europa. Ancelotti lo tuvo en el Bayern Múnich, Conte lo tuvo en la Juventus e Inter y Heynckes en el Bayern Múnich.

Además, tuvo una mención especial pero no dudo en dejarlo fuera de su top tres. “Guardiola también, es un extraordinario entrenador. Estuve un año con él, fue muy lindo, pero los otros tres me marcaron demasiado“, comentó.

La mejor versión de Arturo Vidal sin duda que fue con estos entrenadores

El recuerdo que cambió su carrera

Sobre Heynckes, Vidal contó una historia poco conocida. Cuando jugaba en el Bayer Leverkusen, el alemán quiso llevárselo al Bayern Múnich, pero el volante optó por otro destino. “Me quería llevar al Bayern, pero por respeto y cariño que le tenía al Leverkusen me fui a la Juventus”, reveló.

Así, Vidal dejó en claro que su identidad futbolística se forjó principalmente en Europa, bajo la tutela de técnicos que, más allá de los títulos, influyeron profundamente en su manera de entender el juego.

