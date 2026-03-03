Arturo Vidal volvió a encender el debate en el podcast Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde confesó que su futuro está decidido y quiere ser entrenador apenas cuelgue los botines.

El “King” reveló que no es solo una idea pasajera. “Lo he pensado mucho ahora que estoy más grande. Quiero seguir después de retirarme, rápidamente tomar un equipo”, aseguró, dejando en claro que no quiere alejarse del camarín ni de la intensidad del día a día.

Pero fue más allá y sorprendió con un dato clave. “Ya saqué el curso, ya estoy listo. Si quiero me retiro y puedo empezar”, lanzó, dejando abierta la puerta a una transición inmediata desde la cancha al banco.

Vidal también habló de sus prioridades. “Me gustaría dirigir primero a Colo Colo, después a la selección y después a la Juventus FC, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Inter Milan”, enumeró, apuntando alto y con la confianza que lo caracteriza.

Vidal sueña con ser director técnico pronto para no alejarse del fútbol

Su mirada como entrenador

Vidal se imagina como técnico. “He tenido buenos entrenadores y de eso he ido sacando un poquito de todo para poder hacer un mix y ser un buen entrenador”, sostuvo, dejando claro que buscará combinar distintas escuelas.

El volante no descartó dirigir fuera de Chile en el corto plazo. “Si el proyecto es serio y me gusta, sí iría a Perú. Alianza Lima me gusta mucho, les tengo cariño”, reconoció, guiñándole el ojo al fútbol peruano.

Con la misma personalidad que lo marcó como jugador, Vidal ya empieza a construir su siguiente desafío. Y si depende de él, será pronto. Quiere seguir en concentraciones, en el camarín y en la competencia, pero ahora desde la otra vereda.

Resumen:

El “King” confirmó que su futuro tras colgar los botines está decidido: quiere ser director técnico de forma inmediata para no alejarse de la intensidad del fútbol.

Reveló que ya terminó el curso de entrenador y está listo para empezar a dirigir en cuanto se retire.

Su plan de carrera incluye dirigir primero a Colo-Colo, luego a la Selección Chilena y, posteriormente, dar el salto a grandes clubes europeos.