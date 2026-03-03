Durante la última noche del Festival de Viña, Sammis Reyes y José Manuel “Cuco” Cerda, pareja de Daniela Aránguiz, se vieron envueltos en un tenso altercado en la fiesta Bresh. Ahora, fue Carla Jara quien entregó nuevos detalles sobre lo que realmente ocurrió en medio de la pelea.

La ex Mekano estuvo presente en la fiesta y en el programa “Todos somos Viña” recordó lo ocurrido, revelando que sí hubo enfrentamiento físico. “Yo vi todo. Veo que hay combos e, inteligentemente, Cuco lo empuja y, como los VIPS están en una subida y había tres peldaños, entonces Sammis no pudo afirmarse y se fue de espaldas al suelo”

La pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda

En el espacio, Jara contó que el exjugador de la NFL se paró inmediatamente. “Lo agarran los guardias y le decía ‘¡ven!’ a Cuco. Y Cuco también le decía ‘¡ven poh!’. Era un ‘ven’ para acá y un ‘ven’ para allá”, explicó.

ver también No solo Viña: El otro evento donde también vetaron a Sammis Reyes: “Tampoco podrá entrar nunca más”

La ex Mekano se topó con esta escena camino al baño y recordó que olvido su cartera en el lugar, encontrando dramática escena cuando la encontró. “Quedó lleno de vidrios por todas partes“.

“Y encima del sillón estaba mi cartera, pero desparramada entera. Hasta perdí la tarjeta de la habitación, tuve que pedir una cuando llegué”.

Añadiendo que “yo estaba tan nerviosa, que empecé a agarrar mis cosas y eché todo. Una persona muy amable me dice ‘revisemos abajo’, con una linterna, y había un brillito mío y cosas que habían caído. La cartera voló”, contó Carla.

Publicidad